Steaua a tremurat pentru calificare

Steliștii au avut mari emoții, miercuri seară, pe Arena Națională din București, în returul cu FK AS Trenčín, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Victoria Stelei din tur, din deplasare, scor 2-0, s-a dovedit decisivă în economia calificării, oaspeții învingând în manșa secundă cu scorul de 3-2 (Wesley 13, 84, Bero 21 / Muniru 57, Tade 60-pen.). Au evoluat pentru Steaua: Cojocaru - Papp, Varela (cpt.) (35 Râpă), Toşca, Guilherme - Breeveld, Muniru - Adi Popa, N. Stanciu (19 Hamroun), Chipciu - Tade (82 Tahar). Mijlocașul Sulley Muniru a declarat că golul marcat este cel mai important din cariera sa, iar calificarea este tot ceea ce contează. Iar antrenorul Mirel Rădoi, directorul sportiv al Stelei în UCL, a fost mulțumit că nu s-a repetat scenariul din meciul cu Middlesbrough, din semifinalele UEFA Europa League, sezonul 2005-2006: „Toţi am suferit. Important este că nu am primit şi golul 4, care însemna ratarea calificării. Va fi mult mai dificil cu Partizan”. Steaua va întâlni, în turul al treilea preliminar al UCL, echipa sârbă Partizan Belgrad, turul fiind programat la 29 iulie, pe teren propriu (ora 21.30), iar returul - în deplasare, la 5 august.

Programul celorlalte meciuri din turul al treilea preliminar al UCL - „Champions Route”: Lech Poznan - FC Basel, FC Milsami Orhei - KF Skenderbeu, HJK Helsinki - FC Astana, Celtic Glasgow - Qarabag FK, FC Midtjylland - APOEL Nicosia, Maccabi Tel-Aviv - Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb - Molde FK, Videoton FC - BATE Borisov, FC Salzburg - Malmo FF; „League Route”: Panathinaikos Atena - FC Bruges, Young Boys Berna - AS Monaco, CSKA Moscova - Sparta Praga, Rapid Viena - Ajax Amsterdam, Fenerbahce Istanbul - Şahtior Doneţk.