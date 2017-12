Steaua ar putea înfrunta din nou pe Dinamo Tbilisi

Desfăşurată vineri, la Nyon (Elveţia), tragerea la sorţi a stabilit adversare accesibile formaţiilor româneşti Steaua Bucureşti, Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj în cazul în care acestea vor obţine calificarea în turul al treilea preliminar. În UEFA Champions League, dacă va trece de echipa norvegiană Stromsgodset IF, Steaua, învingătoare în tur, scor 1-0, va înfrunta câştigătoarea din duelul Dinamo Tbilisi (Georgia) - FK Aktobe (Kazahstan), scor 0-1 - în tur. În cazul în care se va califica, Steaua va juca în deplasare prima manşă, la 29 sau 30 iulie, returul fiind programat la 5 sau 6 august. Dacă Steaua şi Dinamo Tbilisi se vor califica în turul al treilea, cele două formaţii se vor întâlni a doua oară consecutiv în această fază a competiţiei. Anul trecut, Steaua a depăşit pe Dinamo Tbilisi, după 2-0 (în deplasare) şi 1-1 (la Bucureşti).

În UEFA Europa League, Petrolul ar putea întâlni echipa cehă Viktoria Plzen, primul meci pe teren propriu, iar CFR ar putea înfrunta echipa Dinamo Minsk (Belarus) sau gruparea finlandeză Myllykosken Pallo-47, primul joc în deplasare. Dinamo Minsk a învins, joi, pe teren propriu, cu 3-0, pe Myllykosken Pallo-47, în prima manşă a turului secund. Astra Giurgiu, deţinătoarea Cupei României, va debuta în UEFA Europa League în turul al treilea preliminar, unde va avea ca adversară echipa slovacă MFK Kosice sau gruparea cehă Slovan Liberec, primul joc pe teren propriu. Slovan a câştigat, joi, prima manşă din turul secund, în deplasare, cu 1-0. Meciurile din turul al treilea preliminar al UEL vor avea loc la 31 iulie şi 7 august.

DUELURI INTERESANTE. Celelalte partide din turul al treilea preliminar - în Liga Campionilor, Champions Route: Valletta FC (Malta) / Qarabag FK (Azerbaidjan) - FC Salzburg (Austria), Cliftonville FC (Irlanda de Nord) / Debreceni VSC (Ungaria) - FC BATE Borisov (Belarus) / KS Skenderbeu (Albania), Slovan Bratislava (Slovacia) / The New Saints FC (Ţara Galilor) - FC Sheriff (Moldova) / FK Sutjeska (Muntenegru), Aalborg BK (Danemarca) - Dinamo Zagreb (Croaţia) / VMFD Zalgiris (Lituania), Legia Varşovia (Polonia) / Saint Patrick’s Athletic (Irlanda) - KR Reykjavik (Islanda) / Celtic Glasgow (Scoţia), HSK Zrinjski (Bosnia & Herţegovina) / NK Maribor (Slovenia) - FC Santa Coloma (Andorra) / Maccabi Tel-Aviv FC (Israel), FK Rabotnicki (Macedonia) / HJK Helsinki (Finlanda) - APOEL Nicosia (Cipru), Sparta Praga (Cehia) / Levadia Tallinn (Estonia) - Malmo FF (Suedia) / FK Ventspils (Letonia), Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) / F91 Dudelange (Luxemburg) - Partizan Belgrad (Serbia) / HB Torshavn (Insulele Feroe); League Route: AEL Limassol (Cipru) - Zenit Sankt-Petersburg (Rusia), Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) - FC Copenhaga Danemarca), Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Beşiktaş Istanbul (Turcia), Grasshopper Zurich (Elveţia) - OSC Lille (Franţa), Standard Liege (Belgia) - Panathinaikos Atena (Grecia).

Celelalte meciuri din turul al treilea preliminar din UEL: Zulte Waregem (Belgia) / Zawisza Bydgoszcz (Polonia) - Derry City (Irlanda) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus), FK Cukaricki (Serbia) / SV Grodig (Austria) - CSKA Sofia (Bulgaria) / Zimbru Chişinău (Moldova), Ruch Chorzow (Polonis) / FC Vaduz (Liechtenstein) - Kairat Almaty (Kazahstan) / Esbjerg fB (Danemarca), Dinamo Moscova (Rusia) - Hapoel Kiryat Shmona FC (Israel), Young Boys (Elveţia) - Ermis Aradippou (Cipru), IF Elfsborg (Suedia) / Inter Baku (Azerbaidjan) - FC Neman Grodno (Belarus) / FH Hafnarfjordur (Islanda), Vikingur (Insulele Feroe) / Tromso IL (Norvegia) - HNK Rijeka (Croaţia) / Ferencvarosi TC (Ungaria), Neftci PFK (Azerbaidjan) / FC Koper (Slovenia) - Bursaspor (Turcia) / FC Chikhura Sachkhere (Georgia), Gyori ETO FC (Ungaria) / IFK Goteborg (Suedia) - Rio Ave FC (Portugalia), FC Bruges (Belgia) - Brondby IF (Danemarca), FK Atlantas (Lituania) / Shakhter Karagandy (Kazahstan) - Dundalk (Irlanda) / Hajduk Split (Croaţia), Kardemir Karabukspor (Turcia) - Rosenborg BK (Norvegia) / Sligo Rovers FC (Irlanda), FK Trencin (Slovacia) / FK Vojvodina (Serbia) - Hull City (Anglia), FK Sarajevo (Bosnia & Herţegovina) / FK Haugesund (Norvegia) - Atromitos FC (Grecia), Cernomoreţ Odesa (Ucraina) - RNK Split (Croaţia) / Hapoel Beer Sheva (Israel), Buducnost Podgorica (Muntenegru) / AC Omonia (Cipru) - Metalurg Skopje (Macedonia) / FK Zeljeznicar (Bosnia & Herţegovina), Real Sociedad (Spania) - Aberdeen (Scoţia) / Groningen (Olanda), FC Lucerna (Elveţia) / Saint Johnstone FC (Scoţia) - FC Zestafoni (Georgia) / Spartak Trnava (Slovacia), AC Torino (Italia) - Brommapojkarna (Suedia) / Crusaders (Irlanda de Nord), Astana (Kazahstan) / Hapoel Tel-Aviv FC (Israel) - Linfield (Irlanda de Nord) / AIK Stockholm (Suedia), Mainz 05 (Germania) - RoPS Rovaniemi (Finlanda) / Asteras Tripolis (Grecia), PSV Eindhoven (Olanda) - Botev Plovdiv (Bulgaria) / St. Polten (Austria), Litex Loveci (Bulgaria) / Diosgyori (Ungaria) - Sillamae Kalev (Estonia) / FC Krasnodar (Rusia), Motherwell (Scoţia) / Stjarnan (Islanda) - Nomme Kalju (Estonia) / Lech Poznan (Polonia), Mlada Boleslav (Cehia) / Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina) - Olympique Lyon (Franţa), KF Laci (Albania) / Zoria Lugansk (Ucraina) - Molde (Norvegia) / ND Gorica (Slovenia).