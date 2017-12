Steaua, din scandal în scandal

Furtuna declanşată duminică la Steaua Bucureşti de demisia întregului staff tehnic, în frunte cu Victor Piţurcă, a continuat la intensitate maximă ieri, când atât fostul antrenor, cât şi patronul grupării din Ghencea, Gigi Becali, au susţinut conferinţe de presă. Venit în faţa ziariştilor după o pauză de peste un an, ultima întâlnire fiind la Campionatul European, Piţurcă l-a atacat dur pe Becali, afirmând că atitudinea acestuia a reprezentat principalul motiv al plecării de la Steaua. „Sînt un om dintr-o bucată, iar eu simţeam că dacă rămân, mă umileşte. Eu vroiam doar ca el să se comporte ca un om normal, atît. Am discutat vreo patru ore, aveam nevoie de garanţii, iar un teren care nu costa mai mult de trei-patru milioane de euro, plus contractul, plus alte chestii deja discutate de noi. Acesta a fost ultimatumul meu. El a zis că nu poate să ne îndeplinească aceste condiţii. Am dat mâna, mi-am lăsat staff-ul să meargă la Braşov. I-am zis lui Gigi Becali că menirea lui ca patron e să aducă bani la echipă, că nu e nici vreun mare Einstein. Mi-a zis că sunt o jigodie, s-a supărat şi a plecat dintr-o dată. A mai fost o ultimă tentativă de a reveni, la întâlnirea cu fanii. Stabiliserăm că atunci cînd iau o decizie majoră mă voi întâlni cu ei. Suporterii m-au întrebat ce să facă. Le-am zis, voi iubiţi Steaua, Gigi nu a însemnat şi nu va însemna niciodată Steaua”, a explicat Piţurcă. În schimb, Becali s-a mărginit să-l acuze pe fostul tehnician că i-a cerut sume enorme de bani drept garanţii şi a anunţat că şi-ar dori ca noul antrenor să fie român. „Nu ştiu cine va fi antrenor. Acum este Leo Strizu. Dacă nu vrea nimeni să vină, Pedrazzini va fi!”, a spus Becali.