Steaua începe asaltul spre grupe

În această seară, de la ora 22.00, Steaua Bucureşti va susţine, în Slovenia, partida din prima manşă cu ND Gorica, din turul secund preliminar al Ligii Campionilor. Modificarea orei de start, 21.05, a survenit în urma cererii formulate la UEFA de către postul de televiziune care transmite meciul. Campioana României şi cîştigătoare sîmbătă a Supercupei României, a plecat ieri dimineaţă în Slovenia fără "căpitanul" Mirel Rădoi şi mijlocaşul Gigel Coman, ambii accidentaţi. Ambii jucători au plecat luni la Bologna, pentru a fi supuşi unui control amănunţit la Clinica "Isokinetik", de către profesorul Nanni. Bucureştenii au ajuns în jurul prînzului la Gorica, iar în cursul serii au susţinut antrenamentul oficial. Echipa probabilă: Carlos - D. Bălan, Ghionea, D. Goian, P. Marin - Nicoliţă, Paraschiv, Lovin, Boştină - N. Dică, V. Iacob. Partida de la Gorica va fi arbitrată de austriacul Stefan Messner. Întoarcerea în ţară este prevăzută pentru joi, direct la Timişoara, unde Steaua va rămîne pînă după meciul cu Poli, din prima etapă a Ligii I, programat sîmbătă, de la ora 21.00.

Turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, manşa tur, programează, astăzi, alte 12 întîlniri - ora 20.00: Şerif Tiraspol (Moldova) - Spartak Moscova (Rusia); Metalurgs Liepajas (Letonia) - Dinamo Kiev (Ucraina); ora 20.30: Levski Sofia (Bulgaria) - Sioni Bolnisi (Georgia); ora 21.00: Djurgardens IF (Suedia) - MFK Ruzomberok (Slovacia); Fenerbahce Istanbul (Turcia) - B36 Torshavn (Insulele Feroe); ora 21.15: FC Zurich (Elveţia) - SV Salzburg (Austria); ora 21.30: FH Hafnarfjordur (Islanda) - Legia Varşovia (Polonia); ora 21.45: Cork City (Irlanda) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia); Debrecen VSC (Ungaria) - FK Rabotnicki (Macedonia); FC Copenhaga (Danemarca) - MyPa (Finlanda); Hearts of Midlothian (Scoţia) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina); Mlada Boleslav (Cehia) - Valerenga IF (Norvegia). Aseară s-a disputat întîlnirea FK Ekranas (Lituania) - Dinamo Zagreb (Croaţia). Meciurile retur vor avea loc săptămîna viitoare, pe 1 şi 2 august.