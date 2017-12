Steaua Speranţei Siliştea acuză AJF Constanţa

Într-un comunicat de presă datat 23 februarie 2012, echipa de fotbal Steaua Speranţei Siliştea, care activează în Liga a IV-a constănţeană, acuză Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa că nu i-a făcut dreptate în cazul meciului cu Gloria Băneasa, disputat pe 3 septembrie 2011. Partida, contând pentru etapa a 3-a, Seria Vest, a revenit gazdelor (Gloria Băneasa) cu 4-3. Delegatul echipei din Siliştea a depus contestaţie privind dreptul de joc al lui Sandu Culeafă (Gloria Băneasa), menţionând că acesta era suspendat în urma unui meci de Cupa României din iunie 2011, Municipal Constanţa - CS Peştera 0-3 (a primit atunci 24 de etape suspendare pentru că l-a scuipat şi l-a lovit cu pumnul pe arbitrul de centru Fernando Costache).

Cercetând acest caz, am constatat următoarele:

- Culeafă a fost trecut pe foaia de arbitraj a acelui meci, ca jucător al Gloriei Băneasa, printre titulari.

- Siliştea l-a contestat pe jucător, iar arbitrul menţionează că acesta s-a prezentat la confruntare la finalul meciului; arbitrul partidei, Lazer George, nu a notat în foaia de joc momentul în care a fost făcută contestaţia, deşi Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) îl obligă să facă acest lucru (articolul 53).

- Observatorul meciului, Dumitru Sărăcin, a declarat vineri, în exclusivitate pentru cotidianul Telegraf, că Siliştea a făcut contestaţia la pauză; Comisia de Disciplină (CD) din cadrul AJF a respins contestaţia „pentru că acest caz nu se poate judeca”. Motivul: arbitrul partidei nu a precizat momentul în care s-a făcut contestaţia! Urmarea: CD menţine rezultatul din teren.

- Siliştea a depus memoriu la Comisia de Recurs, care pe 3 noiembrie 2011 a decis să menţină hotărârea CD, conform articolului 51, punctul 6 din ROAF: „În cazul în care legitimarea sau dreptul de joc al jucătorilor în cauză a fost acordată în condiţii neregulamentare de către organele competente, dar se constată că echipa în cauză a fost de bună-credinţă, jocurile respective se vor omologa cu rezultatele de pe teren, iar jucătorilor respectivi li se va ridica dreptul de joc până la soluţionarea cauzei”.

AJF este în culpă în acest caz, deoarece echipa Gloria Băneasa nu a fost informată de faptul că jucătorul Sandu Culeafă este suspendat, atunci când acesta s-a transferat în vara anului 2011, de la AS Carvăn. „În sezonul trecut, Culeafă a fost legitimat la AS Carvăn pentru meciurile din Liga a IV-a şi la Municipal Constanţa pentru meciurile din Cupa României. Suspendarea pe care a primit-o este valabilă pentru toate competiţiile, iar în momentul transferului, Gloria Băneasa trebuia informată despre suspendare de către Compartimentul Disciplinar din cadrul Comisiei de Competiţii a AJF, lucru care nu s-a întâmplat. Băneasa, de bună credinţă, nu l-a mai utilizat pe Culeafă după 3 septembrie 2011, când a aflat de suspendare. În plus, Siliştea nu a depus contestaţia regulamentar. Articolul 27 din ROAF, paragraful 3, punctul b, precizează motivele pentru care se poate face contestaţie în pauză sau după terminarea jocului, iar cazul Culeafă nu se încadrează. Ştiu că Siliştea a depus un memoriu şi la Federaţia Română de Fotbal, însă, conform regulamentelor în vigoare, următoarea instanţă care poate judeca acest caz, după Comisia de Disciplină şi Comisia de Recurs din cadrul AJF Constanţa, este Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne”, a declarat Stere Guteanu, vicepreşedintele AJF Constanţa.

„S-a făcut un abuz de către conducerea AJF Constanţa şi de către Comisiile AJF. Eu le-am cerut să se autosesizeze în cazul Culeafă şi să aplice articolul 39 din Regulamentul Disciplinar, iar ei au judecat după articolul 51, punctul 6 din ROAF. Am trimis un memoriu şi la FRF pentru că statutul AJF Constanţa prevede că deciziile Comisiei de Recurs AJF pot fi atacate la Biroul Executiv al AJF şi la Comitetul Executiv al FRF”, a afirmat Bogdan Chiriţă, managerul echipei Steaua Speranţei Siliştea.