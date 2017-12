Steaua, trei puncte importante pentru play-off

Revenirea antrenorului Laurenţiu Reghecampf la Steaua în etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal a coincis cu victoria campioanei en titre în duelul cu CS Universitatea Craiova, golurile marcate în ultimele zece minute ale întâlnirii aducând trei puncte importante în contul formaţiei bucureştene. În celălalt meci jucat duminică, liderul clasamentului, Astra Giurgiu, a remizat la Iaşi.

Rezultate - vineri: CFR Cluj - Concordia Chiajna 0-0; sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoşani 0-3 (Ngadeu Ngadjui 14, Popovici 28, Cucu 90+5), ACS Poli Timişoara - FC Viitorul 1-2 (Zicu 42 / Fl. Cernat 20-pen., 47); duminică: CSMS Iaşi - Astra Giurgiu 1-1 (V. Gheorghe 38 / Alibec 7), FC Steaua București - CS U. Craiova 2-0 (Papp 81, Tade 84).

Luni seară se vor disputa ultimele două meciuri ale etapei: FC Voluntari - ASA Tg. Mureş (ora 18.00) şi Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 42p (golaveraj: 34-24), 2. FC VIITORUL 40p (42-21), 3. Pandurii 39p (28-21), 4. FC Steaua 34p (27-20), 5. Dinamo 34p (25-20), 6. ASA 28p (22-18), 7. Iași 28p (16-21), 8. Craiova 27p (22-22), 9. CFR* 23p (25-20), 10. Botoșani 20p (23-30), 11. Poli 20p (18-27), 12. Concordia 16p (18-31), 13. Voluntari 12p (17-33), 14. Petrolul* 8p (14-23). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Citeşte şi:

FC Viitorul a dat lovitura pe Bega