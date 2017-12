Steaua, umilită de Rosenborg

13:22:36 / 22 August 2015

DIN BASTION, RAPCIUGA

Clubul Steaua dintr-un BASTION a fotbalului romanesc in cativa ani de cand a fost acaparata de berbecul merinos de palas = gigi= SE SCUFUNDA ZI DE ZI,. C A U Z A - Plecarea jucatorilor si a antrenorilor de mare valoare si inlocuirea lor cu SCURSURILE DIN LUMEA A III-a., Adoua problema INCOMPETENTA CONDUCERII FRF si A LIGII DE A FACE ORDINE IN FOTBA:LUL ROMANESC., Si a III-a PROBLEMA,toti fostii jucatori la STEAUA in ultimii 25 de ani s-au imbogatit de asa natura incat nici nu vrea sa auda de Becali, Radoi si pleva de jucatori proveniti din echipe desfintate sau africane., Se pune si a 5-a intrebare ??? Unde este pepiniera de FOTBAL a echipei ? Cum indruma, ajuta si coordoneaza conducerea FRF si a Ligii cresterea noilor valori??> Iar ultima problema , cea a ANTRENORULUI., Pe cei buni i-ati FUGARIT DIN TARA si uite cativa care imi vin in minte : Piturca,Dorinel Munteanu, Dan Petrescu,Andone, Byoloni, si inca multi altii., Vazand negru pe alb ca Valeriu Argaseala primeste 10.000 de euro salaru lunar m-am cutremurat efectiv STIIND CA UN MEDIC SAU UN PROFESOR PRIMESTE DOAR 400- 500 euro lunar,. Daca guvernu nu se sesizeaza sa vada c;lar ce INECHITATI ACCEPTA IN SALARIZARE, sunt deacord ca acestia sa fie DEMISI IMEDIAT,. PESTELE DE-LA CAP SE STRICA.,