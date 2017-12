Steaua va înfrunta câştigătoarea Ligii Campionilor

Joi noapte, Steaua Bucureşti a mai oferit un motiv de bucurie suporterilor din întreaga ţară, reuşind o spectaculoasă calificare în optimile de finală ale UEFA Europa League. Ca de fiecare dată, suporterii au ieşit în stradă, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară, printre care şi Constanţa. Istoria din meciul cu Valencia s-a repetat după opt ani şi Steaua a mai făcut o victimă de lux în Europa. Golurile lui Latovlevici şi Chiricheş au anulat avantajul luat în tur de Ajax Amsterdam, iar la loviturile de departajare jucătorii antrenaţi de Laurenţiu Reghecampf au avut nervii mai tari. Scor final: Steaua Bucureşti - Ajax Amsterdam 2-0 (Latovlevici 38, Chiricheş 76) - după prelungiri şi 4-2 la loviturile de departajare - în tur: 0-2. Au marcat de la 11m pentru Steaua: Rusescu, Nikolic, L. Filip şi Latovlevici. Pentru Ajax au înscris Eriksen şi S. De Jong. Au ratat: Schone (minge respinsă de Tătăruşanu) şi Moisander (balon şutat peste poartă). Pentru Steaua urmează o nouă confruntare de foc, în optimile de finală ale UEL echipa bucureşteană urmând să întâlnească, pe 7 martie (ora 20.00) - turul, la Bucureşti şi pe 14 martie (ora 22.05) - returul, la Londra, câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Campionilor, Chelsea.

„Nu cred că este o victorie istorică, ci una foarte importantă pentru Steaua şi fotbalul românesc. Am muncit mult, iar victoria este importantă pentru moralul jucătorilor noştri. A fost un joc bun în care am reuşit să-i blocăm pe adversari la mijlocul terenului. Mă bucur că am avut ocazii şi că am reuşit să şi marcăm, ceea ce la Amsterdam nu am reuşit. Urmează două meciuri grele în UEFA Europa League, cu o echipă foarte puternică, dar până atunci ne concentrăm pe campionat. Repet, cel mai important pentru noi este să câştigăm titlul cu numărul 24”, a spus Reghecampf.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a declarat, joi seară, după calificarea echipei Steaua, că a fost un meci superb şi i-a felicitat pe jucătorii pregătiţi de Laurenţiu Reghecampf. „Bravo lor, felicitări. Ei au sperat, noi ne-am bucurat. A fost super, bravo lor”, a spus Hagi.

Fostul fotbalist Mihai Neşu le-a mulţumit jucătorilor echipei Steaua pentru sprijinul acordat fundaţiei sale, într-o postare pe pagina acesteia de pe Facebook, în care a adăugat că fundaşul Iasmin Latovlevici este eroul lui. „Felicitări Steaua Bucureşti! Şi vă mulţumesc încă o dată că sprijiniţi Fundaţia Mihai Neşu! Lato, eşti eroul meu”, a scris Neşu în limba engleză, pe pagina fundaţiei sale.

Şi Adrian Mutu a postat pe contul personal de Twitter un mesaj reprezentantelor României din UEFA Europa League, în care a felicitat formaţia Steaua pentru calificarea în optimile de finală şi le-a transmis jucătorilor echipei CFR Cluj să “ţină capul sus” după eliminarea din competiţie.