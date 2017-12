Ştefan Bănică: „Al 13-lea album din carieră îmi poartă noroc”

Cunoscutul solist Ştefan Bănică a susţinut, în weekend, un senzaţional concert pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Dacă în prima parte a interviului, publicat în cotidianul „Telegraf”, artistul şi-a manifestat indignarea faţă de lipsa de valori morale ce caracterizează starea de fapt actuală din showbizz-ul autohton, în ediţia de astăzi, cântăreţul mărturiseşte că a ales Constanţa ca punct de plecare a turneului său, intitulat „Super-Love”, şi din raţiuni sentimentale faţă de publicul de la malul mării.

Reporter (Rep.): Se pare că ultimul album este norocos şi pentru fanii dumneavoastră.

Ştefan Bănică (Ş.B.): Nu cred în superstiţiile legate de cifre dar, într-adevăr, cred că acest al 13-lea album din carieră îmi poartă noroc deoarece pot oferi şi două premii importante prin campania „Super-love”, care a început în luna mai, pe site-ul meu stefanbanica.ro. Primul premiu oferit de Automobile Bavaria, o excursie în Germania, a fost dat, iar cel de-al doilea, pe care mi l-aş dori şi eu - însă conform regulamentului, staff-ul meu şi cu mine nu putem să participăm la concurs - este un superb BMW X1, 4x4. Cei ce cumpără discul găsesc o hologramă pe CD şi un număr unic de înregistrare. Cu aceste date se loghează pe site-ul amintit şi se înscriu în concurs. Câştigătorul va fi adus pe scenă într-un concert televizat de Crăciun. Extragerea se va face în prezenţa unui notar, iar cei trei finalişti aleşi vor veni la Bucureşti unde îi voi oferi câştigătorului cheile autoturismului în direct. Şi taxele sunt plătite la această maşină, vă spun pentru că am mai văzut la o televiziune naţională cum un premiu de acest gen stă neridicat de luni de zile pentru că proprietarul nu are bani de taxe. Nu am avut nevoie de adaosuri pentru ceea ce fac, dar mi se pare interesant că pot să ofer ceva deoarece am un public constant - îi mulţumesc din suflet -, care îmi cumpără albumele de fiecare dată într-o ţară în care muzica se vinde din ce în ce mai prost şi este copiată la greu. Dar la noi, totul reducându-se la 80% din potenţialul de afară, pot să văd jumătatea plină a paharului.

Rep. : De ce aţi ales Constanţa pentru startul turneului?

Ş. B. : Dintr-un considerent sentimental şi altul practic. Este mult mai aproape de Bucureşti. Mulţi din echipa tehnică lucrează cu mine la „Dansez pentru tine”, o emisiune care se termină vineri la ora 02.00 şi sunt nedormiţi, dar programul meu nu îmi permitea să susţin un recital aici decât în aceste zile. 2010 a fost un an foarte plin: discul, teatrul, emisiunea „Dansez pentru tine” şi, evident, concertele de Crăciun mi-au umplut aproape tot timpul anului. Nu e deloc uşor să aduci în ţară un spectacol ca cel pe care tocmai l-am susţinut la Constanţa. În echipa mea sunt peste 40 oameni. Este însă un efort care merită: nu mă refer la recompensa financiară, ci la faptul că atunci când ai o sală arhiplină, cu oameni deschişi care au venit să uite pentru o oră şi jumătate de problemele prin care trecem majoritatea dintre noi, pentru mine e cel mai mare premiu. Excepţional public! M-am bucurat să văd din nou o scară a vârstei de la copii de patru-cinci ani, până la oameni de 70 ani. Este onorant pentru mine, mai ales în acest context.