Ştefan Bănică Jr. colindă de sărbători

Ştefan Bănică Jr. a pregătit un nou material discografic dedicat sărbătorilor de iarnă. Albumul, care vine la nouă ani de la editarea primei sale compilaţii cu piese de iarnă se intitulează „Un Crăciun cu Ştefan Bănică”. Discul conţine 10 cântece alese cu grijă de artist, colinde şi melodii care surprind atmosfera sărbătorilor de sfârşit de an, printre care şi noul single, „Ho Ho Ho”. Melodia care promovează albumul se află şi pe coloana sonoră a filmului omonim, ce va fi lansat, din 20 noiembrie, în cinematografe.

Pe lângă colindele tradiţionale precum „O, brad frumos!” sau „O, ce veste minunată”, albumul de colecţie conţine şi piese compuse chiar de interpret, special pentru Crăciun: „Doar o dată-i Crăciunul”, „Doar un Crăciun cu tine”, dar şi melodii internaţionale dedicate acestei perioade: „Joy To The World”, „I’ll Be Home For Christmas” sau „Adeste Fideles”.