Ştefan Bănică prosperă de Crăciun

Ştefan Bănică va susţine, pe 20 decembrie, la Sala Palatului din capitală, al cincilea concert tradiţional de Crăciun de anul acesta, organizat la cererea publicului, după ce biletele pentru spectacolele din 16, 17, 18 şi 19 decembrie s-au epuizat. Şi în acest an, biletele pentru cele patru spectacole programate iniţial s-au dovedit insuficiente. De aceea, organizatorii au programat încă un concert, care vine în completarea celorlalte patru programate pentru acest sfârşit de an. Astfel, pe 20 decembrie, începând cu ora 19.30, va avea loc ultimul show al lui Ştefan Bănică din seria concertelor de Crăciun susţinute de artist în acest an.

În cadrul concertelor din această lună, publicul va avea parte de îndrăgitele hituri ale lui Ştefan Bănică, dar şi de cântecele noi de pe cel mai recent disc al său, „Super-love\". Preţurile biletelor variază între 60 şi 150 lei, iar încasările depăşesc două milioane de lei, echivalentul a 500.000 de euro. Biletele pentru spectacolul din 20 decembrie sunt puse în vânzare la casele de bilete de la Sala Palatului, Teatrul Naţional Bucureşti, staţiile de Metrou Unirii 1 şi 2, magazinele Diverta, magazinele Germanos şi Vodafone, librăriile Cărtureşti şi Humanitas, magazinele Domo şi Orange, precum şi pe site-urile de specialitate eventim.ro, bilete.ro, biletoo.ro, myticket.ro, ticketpoint.ro, biletelaspectacol.ro, biletedelatati.ro.

„Mi-am propus să creez o tradiţie din acest concert şi cred că am reuşit, pentru că deja suntem la al nouălea an consecutiv. Nu trişez în ceea ce fac pe scenă şi cred că oamenii apreciază lucrul acesta şi le face plăcere să ne întâlnim an de an. Încerc de fiecare dată să merg pe principiul că orice spectacol bine făcut, bine gândit este unic şi irepetabil. Caut ca niciunul dintre spectacolele mele să nu semene cu celelalte. Fiecare are o încărcătură emoţională şi energetică diferită. Contactul direct, în sală, cu spectatorii şi atmosfera care se creează, sunt unice. În fiecare an mă gândesc la un repertoriu care să includă şi piese noi, dar şi cântecele pe care oamenii vor să le audă de fiecare dată\", spune Ştefan Bănică. Cu peste 1000 de concerte în România, peste 150.000 de spectatori plătitori de bilete la spectacolele sale şi mai mult de 30 de concerte sold-out la Sala Palatului, cântăreţul este unul dintre cei mai complecşi şi iubiţi artişti autohtoni, cu o carieră prodigioasă în muzică, teatru, film şi televiziune.