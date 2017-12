Ştefan Hruşcă i-a colindat pe constănţeni

Chiar dacă anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, şi-ar fi dorit să rămână „acasă”, în Canada, alături de familie şi de românii de acolo, Ştefan Hruşcă a dat curs chemării unui glas tainic al inimii, dar şi aşteptării celor care îl preţuiesc în ţara natală şi a purces la colindat. Deşi cu doar o oră înainte cântase pentru tulceni, unul dintre cei mai îndrăgiţi vestitori ai Naşterii Pruncului Iisus Hristos le-a oferit constănţenilor, vineri seară, magia serii de Ajun şi a Crăciunului, aşa cum a trăit-o în Maramureş. Colindele autentice româneşti, în interpretarea excepţională a folkistului din Ieud, acompaniat, la clape, de Ionuţ Cădariu şi la percuţie, de Mario Florescu, au răsunat în Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, transpunându-i pe cei aproximativ 800 de spectatori într-o atmosferă specială, amintindu-le celor mai în vârstă de iernile şi sărbătorile de altădată, de înaltă simţire şi curăţenie sufletească.

Din cadrul spectacolului cu frumoase colinde tradiţionale nu puteau să lipsească nici piese interpretate la Cenaclul Flacăra, cu care Ştefan Hruşcă şi-a dobândit celebritatea. Arhicunoscutele versuri ale poeziei „Rugă pentru părinţi”, scrisă de Adrian Păunescu şi pusă pe note de Hruşcă în anul 1982, le-au dat lacrimile celor mai sensibili dintre spectatori, cântecul fiind lansat în urmă cu 26 de ani, chiar la Constanţa, la Sala Sporturilor.

„Nu aş fi putut să mă aflu în faţa dumneavoastră, nici în celelalte locuri unde am concertat în faţa unui public frumos, dacă în 1981, când eram învăţător la Borşa, Adrian Păunescu nu m-ar fi descoperit şi nu mi-ar fi dat şansa să mă afirm pe scena Cenaclului Flacăra. Cum a făcut cu mine, aşa a făcut şi cu ceilalţi tineri colegi. Din acel moment am luat o altă traiectorie, a scenei, şi sper să-i fiu credincios până voi închide ochii”, a spus, emoţionat, Ştefan Hruşcă. „De la dânsul am învăţat verticalitatea şi am aflat adevăratele repere ale istoriei. De la dânsul am învăţat şi mi-a arătat ce înseamnă Ţebea, Alba Iulia, Putna, Trăsnea, Râmeţ şi celelalte locuri pline de istorie ale neamului nostru. A fost omul lângă care am stat trei ani şi jumătate şi am compus destul ca să pot ridica numele la o carieră”, a mai spus sensibilul folkist maramureşean, care a slobozit, din tot suflet, o „Rugă pentru părinţi”.

Din programul tradiţionalului concert - Crăciunul fără colindătorul Hruşcă pare să nu aibă magie - au făcut parte colinde autentice româneşti precum: „Deschide Nană uşile”, „Cerul şi pământul”, „Junelu-i tinerelu\'” şi „Deschide uşa, creştine”.