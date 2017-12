Ştefan Hruşcă va colinda la Montréal

Unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi români care vestesc, anual, Naşterea Pruncului Iisus Hristos, Ştefan Hruşcă, colindă ţara începând din 9 decembrie, turneul său naţional urmând să se încheie în această duminică. Artistul le-a oferit şi constănţenilor, pe data de 10 decembrie, magia serii de Ajun şi a Crăciunului, aşa cum a trăit-o în Maramureş. Colindele autentice româneşti, în interpretarea excepţională a folkistului din Ieud, acompaniat, la clape, de Ionuţ Cădariu şi la percuţie, de Mario Florescu, au răsunat în Casa de Cultură a Sindicatelor, amintindu-le celor mai în vârstă de iernile şi sărbătorile de altădată, de înaltă simţire şi curăţenie sufletească.

„De la Adrian Păunescu am învăţat verticalitatea şi am aflat adevăratele repere ale istoriei. De la dânsul am învăţat şi mi-a arătat ce înseamnă Ţebea, Alba Iulia, Putna, Trăsnea, Râmeţ şi celelalte locuri pline de istorie ale neamului nostru. A fost omul lângă care am stat trei ani şi jumătate şi am compus destul ca să pot ridica numele la o carieră”, a spus, emoţionat, Ştefan Hruşcă, înainte de a cânta „Rugă pentru părinţi” la malul mării.

După perioada turneului naţional, chiar înainte de Crăciun, pe data de 23 decembrie, de la ora 19.00, românii din Montréal vor fi colin¬daţi de Şte¬fan Hruşcă, la Auditorium Brébeuf. Biletele costă 25 de do¬lari şi pot fi cumpărate on-line, de pe www.librariaromanilor.com.