Ştefan Nanu, instalat pe banca tehnică la FC Farul

Fost jucător la FC Farul Constanţa în perioada 1995-97, Ştefan Nanu a preluat ieri funcţia de antrenor principal al grupării de pe litoral, urmând să semneze un contract pe o perioadă de doi ani şi jumătate. „Am jucat doi ani la Constanţa, iar FC Farul m-a propulsat în fotbalul mare, pentru că de aici am plecat la Rapid, apoi în Olanda şi am reuşit să ajung la echipa naţională. Îmi amintesc cu drag de acele vremuri, pentru că a fost una dintre echipele de aur din istoria Farului. Sunt ataşat de mulţi oameni din Constanţa, iar Giani Nedelcu a reuşit să mă convingă să preiau echipa. În plus, am fost convins că este mai bine pentru cariera mea de antrenor să vin la FC Farul”, a declarat tehnicianul în vârstă de 46 de ani. Nanu a condus ieri dimineaţă primul antrenament în postura de antrenor, alături de secunzii Narcis Mohora şi Gică Mina, şi a început să pregătească primul meci oficial al anului, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, când va întâlni pe CF Brăila, în etapa a 17-a a Ligii a II-a.

„Nu mi-e teamă, pentru că mi-au plăcut mereu provocările. La Craiova nu aveam lot şi terenuri de antrenament, dar aici situaţia este cu totul alta. Nu cunosc lotul şi nici potenţialul jucătorilor, astfel că va fi destul de dificil, mai ales că preiau echipa din mers. Voi avea doar câteva zile la dispoziţie pentru a vedea valoarea echipei, dar Farul are tradiţie şi trebuie să arate acest lucru. Îmi doresc foarte mult să prindem play-off-ul, mai ales că diferenţa faţă de locul 6 este mică. Sunt convins că, dacă vom reuşi, vor veni alături de noi mulţi oameni, iar tribunele se vor umple. Aşa cum se întâmpla cu ani în urmă. Din vară, vreau să schimbăm faţa echipei”, a spus Nanu.

Noul antrenor va fi ajutat de Ştefan Petcu, care a preluat funcţia de director tehnic în cadrul clubului. „Nea Fane va sta lângă mine şi mă va ajuta, mai ales că ştie foarte bine situaţia. Este un om foarte iubit şi respectat în Constanţa”, a adăugat Nanu.