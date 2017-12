Ştefi, un nou început cu ajutorul Primăriei Constanţa

PROBLEME MEDICALE MULTIPLE Urăsc clişeele, dar, câteodată, aşternerea lor pe hârtie doare mai puţin decât construirea unor fraze noi. În cazul ăsta, am să încep cu un clişeu: viaţa, în general, este o luptă, însă, pentru unii dintre noi, este prea devreme inuman de crudă şi nedreaptă. Ştefan Adrian şi-a început bătălia prematur, în a şaptea lună de sarcină. Încă de când a sosit pe lume, medicii nu i-au dat prea multe şanse. Verdict: nota 5 la naştere, slabe şanse de supravieţuire. Veştile rele au continuat să curgă pentru Aurelia Ciobanu, mama lui „Ştefi”, care a aflat că, timp de trei luni şi jumătate, în burtă a avut un copil cu triplă circulară de cordon ombilical. Odată cu trecerea timpului, medicii au descoperit tot mai multe probleme de sănătate ale copilului, generate, se pare, de problema din timpul sarcinii. Diagnosticele au început să fie tot mai serioase. De la alergii la proteina din lapte, gluten, ou, carne şi soia (cel mic nu poate să mănânce alimentele necesare pentru dezvoltarea lui normală), la leucomalacie periventriculară grad III (copilul va merge şi va vorbi mai greu), la epilepsie. Şi nu orice fel de epilepsie, ci sindromul West, despre care mama spune că duce la pierderea tuturor progreselor făcute de copil, dacă nu este tratat la timp. Ultimul diagnostic a fost pus când Ştefi avea şapte luni. „Fac tot ce se poate face”, este fraza în jurul căreia se învârte viaţa tinerei mame, de un an şi patru luni, cât are acum Ştefi. O litanie pe care o repetă înlăcrimată când nu mai are forţă să caute motivele pentru care viaţa fiului ei a trebuit să înceapă aşa...

AJUTOR NEAŞTEPTAT Din fericire, acum, Ştefi este mai bine pentru că face terapie şi este înconjurat de toată dragostea mamei sale, a fratelui său mai mare şi a bunicilor. Tatăl a fost copleşit de problemele copilului şi şi-a luat lumea în cap, iar mama a rămas să poarte singură povara, să se zbată şi să ceară ajutor în stânga şi în dreapta pentru ca Ştefi să aibă parte de cea mai bună îngrijire medicală şi să depăşească problemele de sănătate. Cazul lui Ştefan Adrian a ajuns şi la urechile primarului Radu Mazăre, prin intermediul audienţelor. Aurelia Ciobanu a venit zilele trecute la Primărie să ceară un ajutor financiar pentru ca Adrian să rezolve tulburarea de glutiţie, cu alte cuvinte să poată mânca precum un copil normal. „Este unul dintre multele cazuri care vin la Primărie ca la ultima speranţă. Oamenii vorbesc în oraş că ajut cu mâncare, cu lemne, căldură, dar cu bani îi ajutăm pe cei care sunt într-adevăr în situaţii de genul ăsta. Care au nevoie de intervenţii medicale. Cazul de faţă e o dramă. Femeia aceasta va fi legată toată viaţa ei de acest copil care nu se va recupera niciodată 100%. Viaţa ei va fi o dramă. O s-o ajutăm cât putem. O s-o ajutăm să meargă în străinătate pentru a primi un prim tratament. Apoi vom mai vedea ce va fi pentru că stăm foarte, foarte rău cu banii, dar sunt nişte cazuri disperate de care nu poţi să nu ţii cont”, a declarat Radu Mazăre.

„AM BĂTUT LA MULTE UŞI...” Marţi, doi asistenţi sociali ai Primăriei au fost acasă la Ştefi şi au întocmit o anchetă socială pe bază căreia se acordă ajutorul financiar de la Primărie. „Când am ajuns la Primărie nu am găsit un primar, ci un om cu suflet mare care a vrut să ne ajute. Am bătut la multe uşi şi nimeni nu a vrut să ne ajute. Eu o să lupt în continuare, pentru că nu am altceva de făcut. Vreau să-l văd că poate merge, că poate vorbi, că se poate duce singur la toaletă şi că poate să spună ce îl doare”, spune mama, care nu şi-a pierdut speranţa că Ştefi se poate face bine. Aurelia Ciobanu va primi 4.000 de euro din partea Primăriei Constanţa, pentru a rezolva o parte din problemele de sănătate ale celui mic. Mama vrea să-şi ducă copilul în Israel, pentru că acolo a găsit o clinică unde Ştefi va putea beneficia de un tratament medicamentos adecvat şi exerciţii speciale pentru problemele sale de sănătate. Şi prietenul egiptean al primarului Constanţei l-a ajutat, anul trecut, pe Ştefan Adrian, cu 3.000 de euro. De altfel, noi toţi îl putem ajuta pe Ştefi să se facă bine. Oricine poate face donaţii în următoarele conturi: în dolari - RO21BTRLO1402201890035XX, deschis la Banca Transilvania, în lei - RO93CECECT0808RON0936278, deschis la CEC Bank SA. Titularul conturilor este Aurelia Carla Ciobanu.