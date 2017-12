„Stejarii” debutează la Cupa Mondială de rugby

În această seară, cu începere de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1), naționala României va susține primul său meci la Cupa Mondială de rugby 2015, competiție găzduită de Anglia și Țara Galilor. „Stejarii” debutează abrupt la RWC 2015, împotriva Franței, echipa care a jucat finala ediției precedente, când a fost învinsă de Noua Zeelandă! „Cocoșii galici” au susținut deja un meci în Grupa D și au învins Italia, astfel că au acumulat primele patru puncte în clasament. Franța tratează oarecum mai lejer partida cu România, selecționerul Philippe Saint-Andre anunțând că schimbă 13 titulari față de întâlnirea câștigată sâmbătă împotriva Italiei, scor 32-10. Doar aripa Nakaitaci și închizătorul Picamoles vor fi păstrați în primul 15, iar dintre titularii utilizați în Six Nations vor mai juca din primul minut centrul Fofana și linia a doua Le Roux. Se pare că Saint-Andre a ales să meargă pe cartea prospețimii, în condițiile în care România este la primul său meci.

Și selecționerul României, galezul Lynn Howells, a anunţat încă de luni titularii din meciul de azi. Iată echipa de start și numerele de pe tricou: 1. Mihai Lazăr, 2. Otar Turașvili, 3. Paulică Ion, 4. Valentin Popîrlan, 5. Johan Van Heerden, 6. Valentin Ursache, 7. Viorel Lucaci, 8. Mihai Macovei (căpitanul echipei), 9. Florin Surugiu, 10. Dănuț Dumbravă, 11. Adrian Apostol, 12. Florin Vlaicu, 13. Paula Kinikinilau, 14. Mădălin Lemnaru, 15. Cătălin Fercu. Rezerve: 16. Andrei Rădoi, 17. Andrei Ursache, 18. Horațiu Pungea, 19. Ovidiu Tonița, 20. Stelian Burcea, 21. Valentin Calafeteanu, 22. Ionuț Botezatu, 23. Csaba Gal.

Specialiștii consideră că România va aborda meciul contra Franței cu o formulă de echipă foarte experimentată. Nu trebuie să uităm că din lot fac parte jucători aflați la a patra Cupă Mondială, ca Paulică Ion și Dănuț Dumbravă, sau chiar la a cincea, ca Ovidiu Tonița. „Fiecare jucător din lotul nostru care evoluează în străinătate a progresat. Eu mă pot adapta mai repede la diferite stiluri de joc. Cred că, în Franța, calitatea și competiția sunt mult mai mari, așa că asta mă va ajuta, mai ales în acest meci”, a declarat pilierul Lazăr, care cunoaște bine echipa Franței, fiindcă evoluează în Hexagon, la Castres.

Tot astăzi vor mai avea loc partidele Scoția - Japonia (Grupa B, ora 16.30, la Gloucester) și Australia - Fiji (Grupa A, ora 18.45, la Cardiff). Joi, de la ora 22.00, în Grupa C este programat meciul Noua Zeelandă - Namibia (Londra, Stadionul Olimpic). Competiția este transmisă în direct de Digi Sport.

ANDREI ȘI VALENTIN URSACHE, PRIMII FRAȚI ROMÂNI PREZENȚI LA O CUPĂ MONDIALĂ

Andrei și Valentin Ursache sunt primii frați din echipa României prezenți la o Cupă Mondială de rugby. Valentin (30 de ani) și Andrei (31 de ani) au fost selecționați de antrenorul Lynn Howells pentru meciul cu Franța, însă doar primul a fost anunțat titular. „Faptul că vom reprezenta împreună România la o ediție a Cupei Mondiale este o onoare imensă. Îmi doresc să facem o Cupă Mondială frumoasă, cu meciuri bune, să jucăm cât mai mult împreună”, a declarat Valentin Ursache, care în țară a evoluat la Steaua și Baia Mare, apoi s-a transferat în Franța, jucând pentru Aix-en-Provence și Oyonnax. „Nu m-am gândit că voi ajunge atât de departe. Am început rugby-ul la insistențele fratelui meu, apoi a început să îmi placă. Am avut și momente mai grele, când era să mă las, dar mă bucur acum că am putut trece peste tot, Vali m-a încurajat tot timpul. A fost o mare bucurie pentru mine faptul că am fost selecționat pentru Cupa Mondială. Nici măcar nu îndrăzneam să sper că voi ajunge aici. Îmi doresc ca echipa să aibă o evoluție bună, să facem un joc de calitate și, de ce nu, să reușim o surpriză”, a menționat Andrei Ursache.