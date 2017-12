“Stejarii“, optimişti înaintea CM din Noua Zeelandă

Lipsa unor accidentări serioase care să pună în pericol absenţa vreunui jucător la Campionatul Mondial de rugby din Noua Zeelandă, dar şi buna pregătire din ultima perioadă, oferă încredere rugbyştilor români că pot obţine rezultatele dorite la turneul final. Veteranul Ovidiu Toniţa, care va bifa la 31 de ani cea de-a treia experienţă la un Campionat Mondial, după cele din 2003 şi 2007, este de părere că România trebuie să intre cu mult curaj pe teren în fiecare partidă, indiferent de numele şi valoarea adversarului. „Foarte bune cantonamentele de până acum şi eu cred că, din punct de vedere fizic, suntem pregătiţi pentru turneul final. Toate meciurile vor fi importante, iar noi ne dorim să jucăm cât mai bine de la meci la meci, să progresăm tot mai mult pentru ca la întâlnirea cu Georgia să fim la capacitate maximă. Cu Argentina şi Anglia va fi cu siguranţă cel mai greu, dar ne dorim în primul rând să putem ieşi cu capul sus de pe teren la finalul meciurilor. Cei tineri trebuie să ofere totul pe teren şi să fie mereu la dispoziţia echipei. Trebuie să-şi arate calităţile pentru că poate fi o rampă de lansare pentru ei“, este de părere jucătorul formaţiei USA Perpignan, multipla campioană a Franţei. „Pentru a avea rezultatele dorite avem nevoie de coeziune, pe care cred că am obţinut-o în cei doi ani în care am luptat pentru calificare, dar şi de o bună pregătire fizică, pe care din fericire am făcut-o aşa cum ne doream. În plus, ne mai trebuie o concentrare mai bună la începutul şi la finalul meciurilor. Ne aşteaptă partide foarte dificile, dar avem şansa noastră şi trebuie să credem în ea“, este de părere cel mai în formă dintre debutanţii la turneul din Noua Zeelandă, căpitanul echipei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Daniel Carpo.