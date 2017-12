Stelea a demisionat de la FC Viitorul

Tehnicianul Bogdan Stelea a anunţat, ieri, că a demisionat de la FC Viitorul, după ce, sub conducerea sa, gruparea patronată de Gheorghe Hagi nu a reuşit să obţină nicio victorie în actuala ediţie a Ligii 1, din care s-au disputat patru etape. „Din păcate, lipsa de rezultate a dus la o astfel de decizie. Am hotărât să-mi dau demisia pentru binele echipei, care consider că avea nevoie de un şoc. Rămân prieten cu Gică Hagi și îi doresc să aibă mult succes în acest proiect unic în România. Sunt sigur că va reuşi”, a declarat Stelea. FC Viitorul precizează că despărţirea de Stelea s-a produs în termeni amiabili, iar „clubul doreşte să-i mulțumească pentru efortul depus în tot acest timp”. Stelea a preluat FC Viitorul la 18 iunie, când a renunţat la postul de selecţioner al echipei de tineret. Demisia lui Stelea vine după ce, la 3 august, directorul general Narcis Răducan şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu FC Viitorul, în urma înfrângerii din meciul cu Rapid, din etapa a doua a Ligii 1. După patru etape disputate, FC Viitorul nu a înregistrat nicio victorie, acumulând doar două puncte în clasament. Ieri, Narcis Răducan a anunțat că a ajuns la un acord cu preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Concordia Chiajna, Mircea Minea, privind preluarea funcţiei de manager general al grupării ilfovene.

În ultimele două partide din etapa a patra a Ligii 1 la fotbal, disputate luni seară, echipele gazdă nu au reușit să-și valorifice avantajul terenului propriu. U. Cluj a remizat cu FC Brașov, iar FC Viitorul a pierdut duelul cu CFR. În urma punctului obținut la Cluj-Napoca, FC Brașov a pasat „lanterna roșie” echipei Oțelul Galați.

Rezultate - vineri: Gaz Metan Mediaș - CS U. Craiova 1-0 (Figliomeni 34), Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 6-0 (Keșeru 23, 26-pen., 34, 64, 82, 85); sâmbătă: Astra Giurgiu - CSMS Iași 2-1 (Takayuki Seto 16, Fatai 39 / L. Munteanu 64), Petrolul Ploiești - Rapid Bucureşti 0-0; duminică: ASA Tg. Mureș - Concordia Chiajna 2-0 (Bruno Martins 90, Amauri 90+2), Oțelul Galați - FC Botoșani 0-1 (Martinus 64), Ceahlăul Piatra Neamț - Dinamo Bucureşti 1-1 (Vl. Achim 45+3-pen. / C. Matei 62); luni: U. Cluj - FC Brașov 1-1 (Nuno Viveiros 8 / Aganovic 80), FC Viitorul - CFR Cluj 0-2 (Deac 43, Tade 82).

Clasament: 1. Steaua 12p (golaveraj: 13-2), 2. Petrolul 10p (10-2), 3. Astra 9p (9-2), 4. Dinamo 8p (9-4), 5. ASA 8p (7-2), 6. Gaz Metan 8p (5-1), 7. CFR 7p (6-1), 8. FC Botoșani 6p (3-7), 9. U. Cluj 5p (5-4), 10. Rapid 5p (4-5), 11. Ceahlăul 4p (3-9), 12. Concordia 3p (2-7), 13. CS U. Craiova 2p (4-7), 14. FC Viitorul 2p (3-6), 15. CSMS Iași 2p (2-7), 16. FC Brașov 2p (2-8), 17. Pandurii 2p (1-8), 18. Oțelul 1p (2-8).