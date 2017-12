Stelian Tănase va prelua frâiele TVR pentru şase luni

07:47:58 / 21 Decembrie 2013

TOVARASUL STELIA TANASE FOST COMUNIST

STELIAN TANASE,NU ARE O COLOANA VERTEBRALA DREAPTA,CHIAR DACA ESTE SI PROFESOR UNIVERSITAR,DE CE? A ESUAT IN VIATA PERSONALA , PE PRIMA SOTIE O BATEA MAI MEREU,APOI CULMEA IRONIEI VADIM TUDOR A DEZINFORMAT ROMANIA [NU RONA A FOST AMANTA LUI EMIL CONSTANTINESCU] CI CULMEA IRONIEI DOCTORITA DANIELA ROSCA,CARE AVUSE- O RELATIE MAI INTAI DE CONCUBINAJ CU STELIAN TANASE,TOT EL PANA IN 1989 A FOST FOLOSIT CA SURSA LA SECURITATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI,LA FEL A A FOST SI MEMBRU IN COMITETUL CENTRAL AL UTC -[ SI SE JURA CA NU FURA,DAR L-AM PRINS CU RATA IN ..........],LA VREMURI NOI TOT EU-RUSINE.