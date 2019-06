Steliano Filip va îmbrăca tricoul Viitorului

FC Viitorul Constanța a anunţat vineri, pe site-ul oficial, transferul jucătorului Steliano Filip, care evoluează pe postul de fundaș stânga. În vârstă de 25 de ani, Steliano Filip a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. În cariera sa, Steliano Filip a mai evoluat pentru formaţiile Dinamo București, Hajduk Split şi Dunărea Călărași.

„Sincer să fiu, nu am stat prea mult pe gânduri când am auzit interesul domnului Gheorghe Hagi. Mă bucur foarte mult că am ocazia să lucrez cu dânsul, mi-am dorit de mult timp și mă bucur că am ajuns la această înţelegere. Cunosc marea majoritate a colegilor. A contat clar și acest lucru, dar cel mai mult a contat domnul Hagi. Sunt convins că băieţii mă vor primi bine. Am vorbit cu ei înainte să semnez. Mă bucur că sunt aici şi sper să mă integrez cât mai repede şi să îi ajut. Îmi doresc să mă pregătesc cât mai bine și să prind primul unsprezece. Îmi doresc să am continuitate în joc și, de ce nu, să prind echipa națională din nou. După părerea mea, Viitorul e echipa cu cel mai frumos joc, cu cel mai frumos fotbal. Este o onoare să fiu aici. Sper să nu dezamăgesc”, a declarat noul jucător al Viitorului.