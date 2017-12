Stelio De Rocco, dezamăgit de atitudinea galeriei

Aşa cum anunţaseră încă de joi, mai mulţi membri ai galeriei constănţene au cerut pe parcursul meciului de sâmbătă demisia antrenorului principal Stelio De Rocco. Nici măcar o discuţie cu Began, Voinea şi Macovei la finalul partidei nu i-a convins să renunţe. După meci, antrenorul canadian a ţinut să facă precizări pe marginea acestui subiect delicat: „Este dezamăgitor să se întâmple aşa ceva, după atâţia ani şi atâtea succese. Este dezamăgitor să aud aşa ceva de la unii membri ai galeriei care au fost alături de noi pe parcursul ultimilor trei ani. Este dezamăgitor pentru că eu i-am aplaudat mereu când ne-au încurajat şi au fost al şaptelea jucător al echipei, când au venit să ne vadă şi la meciurile din deplasare şi au călătorit mii de kilometri. S-a spus că m-am schimbat, că nu mai sunt agresiv, că nu mai trăiesc cu emoţie fiecare punct. Nu este adevărat! Trăiesc mereu cu emoţie voleiul, eu mănânc şi dorm volei! Îmi pasă foarte mult de oraş, de club, de victoriile pe care vrem să le obţinem. Când echipa nu câştigă, primul om care nu doarme sunt eu. Mă întreb tot timpul ce s-a greşit, unde am greşit eu, ce trebuie făcut. Eu sunt cel mai sever critic al meu, nu fanii, nu jurnaliştii, de aceea încerc să fac lucrurile cât mai bine. Situaţia de anul acesta este cu totul diferită, pentru că nu am reuşit să integrăm bine jucătorii nou veniţi, iar timpul nu este de partea noastră. Nu este o scuză, este realitatea! Din octombrie, am schimbat şapte jucători. Chiar şi astăzi (n.r. - sâmbătă), te uitai pe teren şi vedeai încă un jucător nou în echipă, pe Romero. De aceea, omogenizarea echipei este imperativă. Sper că de acum vom putea lucra cu acest grup de jucători până la final. Apreciez ce au făcut fanii pentru echipă în ultimii ani, în special că şi-au sacrificat timpul lor liber, banii, munca, viaţa personală, ca să vină după noi în Belgia, în Finlanda, în Olanda, la Izmir. Să nu uităm aceste momente magnifice. Uneori trecutul este uitat foarte repede. Într-o asemenea perioadă grea, când echipa nu mai obţine rezultatele de anul trecut, când facem greşeli, pentru că suntem oameni şi noi, trebuie să rămânem împreună. Un suporter trebuie să fie alături de echipa favorită şi la bine şi la rău. Dacă membrii galeriei au ceva personal cu mine, mi-ar plăcea să stăm faţă în faţă şi să discutăm despre acest subiect. Eu nu am nimic cu ei, fiecare are dreptul la opinie. Dar nu sunt de acord să mă facă ei să plec! Este decizia clubului în această privinţă, dacă nu mai are încredere în mine. Eu nu părăsesc echipa, nu-l părăsesc pe domnul Strutinsky, nu părăsesc clubul. Importantă pentru această echipă este acum unitatea, trebuie să fim alături la greu. Mergem în Serbia cu o mare dorinţă de revanşă, cu o mare dorinţă de a întoarce rezultatul şi de a obţine calificarea. Îmi cunosc jucătorii, ştiu de ce sunt capabili. Ştiu că vor lupta până la ultimul punct, până la ultima picătură de energie în acest meci. Eu cred în acest club, cred în jucătorii mei, iar jucătorii cred în mine, ceea ce pentru mine este foarte important. Asta este cel mai important!”