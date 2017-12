Stella McCartney aşteaptă al patrulea copil

Sir Paul McCartney are numai motive de bucurie. Fiica lui cea mare, Mary, s-a măritat, iar Stella îl va face din nou bunic. Creatoarea de modă Stella McCartney este însărcinată cu al patrulea copil. Stella McCartney şi soţul ei, Alasdhair Willis, care au împreună trei copii, Miller, de cinci ani, Bailey, de trei ani, şi Beckett, de doi ani, aşteaptă al patrulea copil, care se va naşte către sfârşitul acestui an. “Stella adoră ideea de a avea o familie mare şi unită, la fel ca aceea în care a crescut. Este o mamă minunată. Le-a transmis această veste minunată tuturor prietenilor”, a declarat o sursă apropiată creatoarei de modă. Stella McCartney are trei surori, Heather, Mary şi Beatrice, şi un frate, James.