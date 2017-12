Stephen Hawking l-a felicitat pe actorul Eddie Redmayne pentru Oscar

Astrofizicianul britanic Stephen Hawking l-a felicitat pe Eddie Redmayne pentru premiul Oscar câştigat la categoria "cel mai bun actor într-un rol principal", primit pentru interpretarea din filmul "Teoria întregului/ The Theory of Everything", afirmând că este "mândru" de starul britanic. "Felicitări pentru Eddie Redmayne pentru trofeul Oscar pe care l-a câştigat interpretând rolul meu în filmul «The Theory of Everything». Bravo, Eddie, sunt foarte mândru de tine", a scris Stephen Hawking pe pagina sa de Facebook. Eddie Redmayne a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea din lungmetrajul "The Theory of Everything", la cea de-a 87-a gală de decernare a acestor distincţii. Aceasta a fost prima nominalizare la premiile Oscar pentru Eddie Redmayne. La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Steve Carell ("Foxcatcher"), Bradley Cooper ("American Sniper"), Benedict Cumberbatch ("The Imitation Game") şi Michael Keaton ("Birdman"). "Sunt pe deplin conştient de faptul că sunt un bărbat extrem de norocos", a spus Eddie Redmayne pe scena celei de-a 87-a gale a premiilor Oscar, adăugând că trofeul pe care l-a câştigat "aparţine tuturor acelor oameni din lumea întreagă diagnosticaţi cu scleroză laterală amiotrofică".