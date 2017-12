„Stereophonics”, „Miss Platnum” şi „Deluka”, noi nume pe afişul „B\'estfest”

„Stereophonics”, „Miss Platnum” şi „Deluka” sînt cele mai noi nume confirmate la festivalul „B\'estfest, care va avea loc pe 4, 5, 6 şi 11 iulie, la Bucureşti. După Nelly Furtado, Cypress Hill, Manu Chao, „Kaiser Chiefs”, „Judas Priest”, „Manic Street Preachers”, „UNKLE”, „Apollo 440”, Roisin Murphy, „Sunrise Avenue”, „Nouvelle Vague”, „Primal Fear” şi „Ross The Boss”, afişul ediţiei de anul acesta a „B\'estfest” se completează cu încă trei nume: artista originară din Banat „Miss Platnum”, celebra trupă britanică „Stereophonics” şi trupa din circuitul underground londonez „Deluka”.

Pe 4 iulie, românii o vor putea vedea pe scena festivalului pe Ruth Renner, alias „Miss Platnum”. Artista este originară din Banat şi a ajuns celebră în toată Europa datorită promovării unui nou gen muzical, numit R\'n\'Balkan, un melanj de R&B, pop şi etno balcanic. Poreclită „Missy Elliot a Balcanilor”, „Miss Platnum” a lansat primul său album, „Chefa”, în 2007.

Membrii „Stereophonics” - Kelly Jones, Richard Jones şi Stuard Cable -, şi-au început cariera în Marea Britanie, în 1992, iniţial sub numele de „Tragic Love Company”, ca trupă de cover-uri, iar mai tîrziu, şi-au schimbat şi stilul, şi numele, devenind „Stereophonics”. Agenda „Stereophonics” pe anul acesta mai cuprinde, alături de „B\'estfest”, unde vor cînta pe 5 iulie, festivalurile „Pinkpop”, „Rock im Park/ Rock am Ring”, „Oxegen”, „T in the Park” şi „V Festival”.

Formată din Ellie Innocenti, Kris Kovacs, Stevie Palmer şi Daniel Brasco, „Deluka” este una dintre cele mai apreciate trupe din circuitul underground londonez. Formaţia se va afla, anul acesta, pentru a doua oară în România, după ce, în 2007, a fost cap de afiş la „UnderLondon Fest”. După succesul de care s-a bucurat în rîndul publicului român, „Deluka“ revine la Bucureşti pentru un nou show, pe 5 iulie, în a doua zi de „B\'estfest”.