Sterling Resources a descoperit gaze la peste 2.000 de metri în Marea Neagră

Sterling Resources anunţă o descoperire de gaze în urma forajului sondei Eugenia-1 din Perimetrul Pelican, în platoul continental românesc al Mării Negre. Potrivit unui comunicat al companiei, sonda a fost săpată pană la o adâncime totală de 2.276 metri pe traiect, respectiv de 2.248 metri de la nivelul mării pe verticală. \"Analiza preliminară a investigaţiilor geofizice indică prezenţa gazelor într-o porţiune totală de 22 de metri în gresii din Cretacicul superior, în principal în două intervale. Porozitatea medie variază între 10 şi 20%, iar saturaţiile medii de gaze sunt cuprinse între 55 şi 62%. Formaţiunile de gresii sunt localizate în intervalul 1.938-2.038 metri pe traiect. Datele de presiune ale formaţiunii şi probele de gaze colectate prin instrumentele de carotaj în gaură liberă confirmă prezenţa gazelor în aceste intervale. Analize mai detaliate asupra carotajelor şi datelor de presiune se află în lucru\", se spune în comunicat. În plus faţă de aceste gresii din Cretacicul Superior, o altă zonă de interes cu o grosime de 20 de metri se evidenţiază într-o secţiune de calcare Eocene de la 1.900 la 1.938 de metri. Intervalul a prezentat indicaţii de gaze în timpul forajului, dar încercările de a recolta date de presiune nu au avut succes, ceea ce nu este neobişnuit pentru carbonaţi unde porozitatea este limitată. Se vor întreprinde investigaţii geofizice pentru a determina dacă calcarele Eocene ar putea fi saturate cu gaze şi puse în producţie, cum a fost cazul sondei adiacente Olimpiskaya. „Sonda Eugenia-1 este prima sondă de explorare săpată în Perimetrul Pelican de 2.312 km pătraţi , echivalent cu 10 perimetre din Marea Nordului aparţinând Marii Britanii“. Prezenţa gazelor în ambele secţiuni, calcare Eocene şi gresii Cretacice Superioare, în această primă sondă de explorare este un mare pas înainte pentru explorarea Perimetrului Pelican\", a afirmat Patrick Whitley, Vice-Preşedinte Sterling Resources, Explorări Internaţionale.

Un al treilea obiectiv, localizat la mai mică adâncime, însă cu un grad de risc ridicat, l-a reprezentat verificarea stratigrafiei unei zone depresionare întinse a Oligocenului evidenţiată de investigaţiile seismice. Deşi forajul a fost efectuat în direcţia înclinării pentru a permite săparea obiectivelor din Eocen şi Cretacic Superior aflate mai jos în aceeaşi locaţie a sondei, s-au identificat 100 de metri de gresii de bună calitate cu indicaţii minore de gaze. „Suntem încântaţi că am forat două sonde de explorare în acest an în perimetrele noastre extrem de promiţătoare din Marea Neagră, în condiţii de siguranţă şi în buget. Ne-am atins astfel obiectivele afirmate cu mult în urmă de a relua operaţiunile în România, iar în continuare intenţionăm să analizăm aceste rezultate în vederea planificării unui program de lucrări ambiţios în ambele perimetre în următorii doi ani“, a declarat Mike Azancot, CEO şi Preşedinte Sterling. Midia Resources SRL, filiala deţinută integral de Sterling Resources Ltd (cota de participare de 65%), este operatorul perimetrelor Midia şi Pelican din largul Mării Negre aparţinând României, ceilalţi parteneri fiind Petro Ventures Europe BV (20%) şi Gas Plus International BV (15%). Sterling Resources Ltd. este o companie canadiană de petrol şi gaze cu sediul la Calgary, provincia Alberta, listată la bursă în Canada. Compania derulează operaţiuni în Regatul Unit, România, Franţa şi Ţările de Jos şi acţiunile sale sunt tranzacţionate la Bursa de Valori TSX sub simbolul “SLG”.