Steve Jobs nu-şi lăsa copiii să folosească iPad-uri

Steve Jobs nu le dădea voie copiilor săi să folosească iPad-uri acasă şi le limita accesul la internet, în general, în timp ce încerca să convingă milioane de oameni că trebuie să aibă neapărat gadgeturi Apple la modă, dar scumpe. În schimb, copiii lui Jobs se aşezau în jurul mesei, la bucătărie, şi stăteau de vorbă unii cu alţii.

Dezvăluirea şocantă potrivit căreia copiii lui Steve Jobs nu erau nişte ”super-tocilari dependenţi de internet” a fost făcută de jurnalistul american Nick Bilton, care şi-a amintit o conversaţie cu co-fondatorul Apple în 2010, cu un an înainte de moartea acestuia. Steve Jobs l-a sunat ca să i se plângă că are o problemă de percepţie a iPad, care tocmai era pus în vânzare. Nick Bilton scrie în ”The New York Times” (NYT) că, după ce a fost ”tocat mărunt” de Jobs, a fost şocat de răspunsul pe care acesta i l-a dat la o întrebare prin care, de fapt, voia să schimbe subiectul. ”Deci, copiii dumneavoastră probabil că iubesc iPad-ul?”, l-a întrebat el. ”Nu l-au folosit. Limităm cât mai mult folosirea tehnologiei de către copiii noştri acasă”, i-a replicat acesta. Nick Bilton mai scrie că i-a răspuns ”printr-un suspin şi o tăcere plină de uimire”. ”Mi-am imaginat locuinţa lui Jobs ca pe un paradis al tocilarilor, că pereţii erau nişte ecrane tactile uriaşe şi că masa pe care mâncau era făcută din iPad-uri”, a adaugat jurnalistul.

Walter Isaacson, autorul biografiei lui Steve Jobs, i-a spus mai târzu că ”Steve insista ca, în fiecare seară, copiii să ia cina la masa mare şi lungă din bucătărie, discutând despre cărţi, istorie şi o mulţime de lucruri”. ”Nimeni nu scotea vreun iPad sau computer. Copiii nu păreau deloc dependenţi de dispozitive”, a adăugat acesta. Se pare că există o oarecare susţinere ştiinţifică a ideii că tehnologia modernă poate fi dăunătoare. Un studiu asupra unor copii de 11 şi 12 ani, publicat luna trecută, a arătat că eliminarea unor dispozitive digitale, inclusiv a televizoarelor, timp de cinci zile, conduce la o îmbunătăţire a abilităţilor sociale ale acestora.