Steve Jobs şi-a autorizat biografia în ultimele săptămâni de viaţă

Co-fondatorul companiei Apple a fost înmormântat vineri, la două zile după deces. Ceremonia de înmormântare a fost descrisă drept o adunare privată de mici dimensiuni, însă sursa citată de „Wall Street Journal” a refuzat să precizeze unde s-a desfăşurat aceasta. Compania Apple a anunţat că nu va fi organizată nici o ceremonie publică pentru înmormântarea lui Steve Jobs. Într-o scrisoare adresată miercuri angajaţilor companiei, directorul executiv Tim Cook a afirmat că Apple pregăteşte o celebrare a vieţii extraordinare a lui Steve, care va avea loc în curând.

Interesul pentru viaţa lui Steve Jobs a determinat grupul Sony să achiziţioneze drepturile de ecranizare a biografiei sale, scrisă de Walter Isaacson, ce va fi lansată oficial pe piaţă pe data de 24 octombrie. Potrivit site-ului TheWrap.com, acest film biografic va fi produs de Mark Gordon. Editura Simon & Schuster intenţiona să publice pe 21 noiembrie biografia lui Steve Jobs, însă, din cauza decesului co-fondatorului grupului Apple, a luat decizia de a devansa această dată şi a anunţat că va publica acest volum pe 24 octombrie.

Walter Isaacson a colaborat cu Steve Jobs pentru a scrie această biografie şi a realizat ultimul interviu cu Steve Jobs în luna septembrie. Isaacson este un reputat biograf, care a publicat deja biografiile unor personalităţi precum Benjamin Franklin şi Albert Einstein. Steve Jobs, slăbit şi în suferinţă, cu numai câteva săptămâni înainte de moartea sa, şi-a aprobat biografia, deoarece a vrut ca fiii săi să înţeleagă mai bine de ce nu a fost întotdeauna alături de ei, potrivit autorului mult aşteptatei cărţi. „Am vrut ca ai mei copii să mă cunoască”, i-a declarat Jobs lui Walter Isaacson, jurnalist nominalizat la premiile Pulitzer, când acesta l-a întrebat de ce şi-a autorizat biografia completă, după ce toată viaţa a ţinut să îi fie respectată intimitatea şi a trăit aproape ascetic. „Nu am fost mereu alături de ei şi am vrut ca ei să ştie de ce şi să înţeleagă ce am făcut”, a declarat acesta în ultimul lui interviu, care a avut loc la casa sa din Palo Alto, California.