Steve Jobs suferă de un dezechilibru hormonal

Directorul executiv al companiei Apple a pus capăt speculaţiilor cu privire la starea sa de sănătate. Steve Jobs a anunţat că a slăbit în ritm accelerat în ultimul an, ca urmare a unui dezechilibru hormonal, precizînd că urmează un tratament pentru contracararea acestuia, urmînd să ajungă la o greutate normală pînă în primăvară. Deşi nu este în deplinătatea forţelor sale, va continua să îşi exercite atribuţiile de director executiv al iPhone, iPod şi Mac în perioada de recuperare, beneficiind în acest sens de sprijinul Consiliului de Administraţie al Apple. Steve Jobs a transmis comunităţii Apple amănunte legate de starea sa de sănătate în cadrul unei scrisori, menţionînd şi care este evoluţia bolii şi manifestîndu-şi optimismul în ceea ce priveşte refacerea. Potrivit analiştilor, această iniţiativă va contribui şi la eliminarea presiunilor exercitate anterior asupra acţiunilor companiei, care au înregistrat o uşoară creştere după anunţ.

Steve Jobs a făcut anunţul privind starea sa de sănătate după ce, pentru prima oară, nu a refuzat să rostească un discurs la evenimentul Macworld al companiei, ce are loc săptămîna aceasta, la San Francisco. În declaraţia sa, Steve Jobs a respins zvonurile potrivit cărora ar avea cancer şi a dezvăluit că suferă de un dezechilibru hormonal, vinovat şi de pierderea de greutate pe care a suferit-o în ultima perioadă. În scrisoare se arată că urmează un tratament relativ simplu şi că se aşteaptă ca starea sa de sănătate să ajungă la un nivel normal în cursul primăverii.

Steve Jobs, care a supravieţuit unui cancer la pancreas, a slăbit foarte mult în ultimul an, lucru care a suscitat temeri privind starea sa de sănătate, dar şi o scădere a valorii acţiunilor Apple. ”Pentru prima oară în ultimii zece ani, îmi voi petrece sărbătorile cu familia în loc să pregătesc discursul pentru Macworld”, menţiona acesta, în scrisoarea sa. ”Din păcate, decizia mea de a-l pune pe Phil Schiller, vicepreşedintele departamentului de marketing al companiei Apple, să susţină discursul de la Macworld a suscitat un nou val de zvonuri legate de sănătatea mea. Din fericire, după teste intensive, doctorii consideră că au găsit cauza - un dezechilibru hormonal, care consumă proteinele de care corpul meu are nevoie pentru a fi sănătos. Teste sofisticate de sînge au confirmat diagnosticul”, a mai spus acesta. În replică, Stuart Weiss, doctor specializat în endocrinologie la Centrul Medical Langone din cadrul Universităţii din New York, a precizat că anunţul lasă unele întrebări fără răspuns, fiind dificil de stabilit un diagnostic. Stuart Weiss susţine că unii pacienţi care au făcut operaţii pentru a elimina cancerul pancreatic sînt incapabili să absoarbă corect nutrimentele şi suferă de pierderi în greutate pentru că organismul produce enzime digestive insuficiente. Acesta a adăugat că insuficienţa pancreatică este uşor de diagnosticat şi că medicaţia poate îmbunătăţi starea pacientului în decurs de cîteva săptămîni.