Steve Martin a scris o carte pentru copii

Pe urmele Madonnei, lui Billy Crystal şi lui Jamie Lee Curtis, lui Jerry Seinfeld şi John Lithgow calcă şi Steve Martin, care chiar dacă nu a fost niciodată tată, a scris o carte dedicată copiilor. “Nu ştiu foarte sigur de ce am scris-o. Nu ştiu cum s-a întîmplat de în capul meu a apărut un alfabet şi restul a fost improvizaţie”, a declarat actorul despre cea mai recentă carte a sa, ”The Alphabet From A to Y, With Bonus Letter Z”, ale cărei ilustraţii au fost semnate de caricaturistul Roz Chast. “Ideea mea era să scriu cuplete rimate, ilustrate cu cele mai nebuneşti imagini creionate de Roz Chast”, a adăugat actorul de 53 de ani.

În ultima vreme, celebrul actor de comedie a cam întors spatele filmului, dedicîndu-se scrisului. A scris piese de teatru, nuvele şi pamflete în publicaţia “The New Yorker”. În stilul său caracteristic, ”The Alphabet From A to Y, With Bonus Letter Z” este o călătorie în timp, în lumea absurdului, cu ajutorul unor versuri rimate. Steve Martin a tot lucrat la această carte cîţiva ani buni.