Steve Martin şi-a lansat cel mai nou album

Este pasionat de banjo, un instrument care îl însoţeşte peste tot şi la care insistă să cînte ori de cîte ori se simte în largul său. La distanţă de 28 de ani de la primul său material discografic, Steve Martin a lansat albumul “The Crow: New Songs for the Five-String Banjo”, care a debutat direct pe poziţia 106 în topul Billboard 200. Actorul a fost ajutat de intervenţia sa muzicală în populara emisiune American Idol, în care a interpretat piesa “Pretty Flowers”, alături de concurenţii Megan Joy şi Michael Sarver. Pînă la acest album, Steve Martin a mai intrat în topul Billboard 200 de trei ori între 1977 - 1979. Precedentul album datează din 1981, cînd “The Steve Martin Brothers” conţinea o serie de piese care au apărut pe coloanele sonore ale filmelor sale.