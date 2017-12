Steve Vai revine în România

Celebrul chitarist Steve Vai va concerta în România la începutul lunii decembrie, alături de Cvartetul de Coarde al Teatrului Scala din Milano, în cadrul Festivalului Internaţional Music Contaminations care se va desfăşura sub semnul ecologiei, promovând valorile energiilor alternative nepoluante.

Steve Vai este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi chitarişti din lume, el fiind şi un foarte bun compozitor, producător şi vocalist. În 1974, Steve Vai lua lecţii de chitară de la un alt celebru chitarist, Joe Satriani. El şi-a continuat, în anii \'80, ucenicia în preajma celebrului chitarist Frank Zappa, care a fost impresionat de calităţile sale muzicale şi care, mai apoi, i-a marcat cariera. În 1984, el a început o bogată carieră solo, lansând numeroase albume, precum „Passion and Warfare\" (1990), „Sex and Religion\" (1993), „Naked Tracks\" (2008), „Where the Wild Things Are\" (2009), „Where the Other Wild Things Are\" (2010). Steve Vai a înregistrat şi a concertat alături de trupe celebre, precum David Lee Roth, Whitesnake şi Alcatrazz. A fost nominalizat de 11 ori la premiile Grammy, primind trei astfel de trofee, în 1994, 2001 şi 2009. Anul trecut, Steve Vai a cântat şi în România, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov, unde a primit trofeul pentru întreaga activitate.