Steve Vai se pregăteşte pentru un record mondial

Chitaristul american Steve Vai a lansat un apel către ceilalţi virtuozi ai chitarei din lumea întreagă, cerându-le să îl ajute să stabilească un record mondial, pe 3 martie, prin participarea lor la cel mai mare curs de chitară din toate timpurile, difuzat pe internet. Rocker-ul american va fi ajutat în tentativa lui de foştii săi colegi de la Universitatea Muzicală Berklee din Massachusetts, care vor participa, pe 3 martie, la acest curs inedit de chitară. Steve Vai speră că această iniţiativă îi va ajuta pe toţi cântăreţii la chitară din lumea întreagă să îşi cultive un stil propriu. Cursul gratuit susţinut de Steve Vai va dura 30 de minute şi le va oferi participanţilor o privire unică asupra tehnicii sale.

Steve Vai este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi chitarişti din lume, fiind şi un foarte bun compozitor, producător şi vocalist. În 1974, Steve Vai lua lecţii de chitară de la un alt celebru chitarist, Joe Satriani. El şi-a continuat, în anii \'80, ucenicia în preajma celebrului chitarist Frank Zappa, care a fost impresionat de calităţile sale muzicale şi care, mai apoi, i-a marcat cariera. În 1984, a început o bogată carieră solo, lansând numeroase albume, precum ”Passion and Warfare” (1990), ”Sex and Religion” (1993), ”Naked Tracks” (2008), ”Where the Wild Things Are” (2009), ”Where the Other Wild Things Are” (2010). În afara carierei solo, Steve Vai a înregistrat şi a concertat alături de trupe celebre, precum David Lee Roth, Whitesnake şi Alcatrazz. În 1999, a înfiinţat studioul de înregistrări Favored Nations, având ca misiune promovarea artiştilor care au atins cel mai înalt nivel de perfecţionare la instrumentul muzical pe care şi l-au ales. Steve Vai a fost nominalizat de 11 ori la premiile Grammy, primind trei astfel de trofee, în 1994, 2001 şi 2009.