Steven Gerrard și-a anunțat retragerea din activitate

10:52:42 / 25 Noiembrie 2016

Mare jucator!

Poate cel mai bun jucator englez din ultimii 10-15 ani si mai ales o raritate din punctul de vedere al carierei, in care a activat doar la un singur club (cum nu prea mai vezi in ziua de azi!). Vom ramana intotdeauna cu amintirile extraordinarei finale de la Istanbul din 2005, un meci de referinta in istoria fotbalului, cea mai frumoasa finala CCE/UCL jucata vreodata! Multumim Stevie G! YNWA!