Steven Seagal şi Vinnie Jones filmează în România

16:29:31 / 21 Mai 2014

Cinste lor

Persoana insarcinata cu paza celebrului actor, distinsul lt col Vasile Bordea Nalbaru are la randul sau nevoie de protectie de cand a fost prins de sotia sa cu o amanta cu care facea sex la birou!!! Ana Maria Burchel pe numele ei, o roscata de 25 de ani care se plangea prin septembrie la Can Can ca a fost agresata de sotul ei!!! Atat de agresata incat a cautat protectia lui Nalbaru Vasile! O protectie atat de apropiata incat se desfasura sub forma unor partide de sex desfasurate noaptea la biroul acestuia din strada Toamnei nr 10. Penibil este insa ca cei doi amanti faceau noaptea sex iar ziua se intalneau in prezenta sotie si sotului pe post de prieteni de familie si parteneri de afaceri!!! Prins de sotia sa si de sotul distinsei doamne Ana Maria Burchel acesta a recunoscut relatia adultera si interesant ca ea s-a desfasurat in perioda oct 2013-aprilie 2014 in noptile in care cica Sile Nalbarul il " PAZEA " pe SEAGAL!!!!!!!!!! Oricum ne amintim ca cel pentru care il acuza Ana Maria de violenta pe sot era concitadinul nostru Alex Gorga posesor de pat si canapea