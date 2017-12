Steven Soderbergh îşi vede finalul carierei în trei ani

Regizorul american din a cărui filmografie fac parte filmele ”Traffic” şi ”Erin Brockovich”, îşi vede finalul carierei în trei-patru ani de acum, după ce va finaliza cîteva proiecte pe care vrea să le realizeze. ”Legat de cariera mea, îi văd deja sfîrşitul. Am senzaţia asta de cîţiva ani. Am o listă de lucruri pe care vreau să le fac şi pe care sper să le pot face şi, odată ce le voi finaliza, s-ar putea să dispar în trei sau patru ani de acum”, a declarat Steven Soderbergh. Lista sa include comedia ”The Informant!”, cu Matt Damon în rolul principal, care va fi lansată în octombrie, o biografie care încă nu are un nume, cu Michael Douglas în rolul lui Liberace, un musical rock cu Catherine Zeta-Jones în rolul Cleopatrei, care va apărea 2011 şi o adaptare după John Barth, intitulată ”The Sot-Weed Factor”.

Steven Soderbergh este încă marcat de eşecul celui mai recent proiect al său, filmul biografic ”Che”, pe care l-a regizat în 2008 şi care a costat 58 de milioane de dolari. Lungmetrajul a realizat însă un profit mai mic de două milioane de dolari la nivel mondial. Într-un interviu acordat publicaţiei ”The Guardian”, cineastul a povestit că şi în prezent, la un an de la finalizarea filmărilor, se trezeşte dimineaţa mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru că nu mai filmează la acel proiect şi că şi-ar fi dorit să nu-l realizeze niciodată. Steven Soderbergh afirmă că a ştiut încă de la început că filmul ”Che”, al cărui proiect i-a fost adus de Benicio del Toro în timpul filmărilor la ”Traffic”, va fi unul dificil, iar lipsa fondurilor necesare i-a alimentat, ulterior, temerile. Regizorul a întîmpinat şi mai multe dificultăţi în găsirea unor sponsori în SUA, după ce a decis că filmul va fi realizat în limba spaniolă, pentru a oferi autenticitate poveştii. În cele din urmă, cîţiva investitori europeni i-au acordat fonduri de 58 de milioane de dolari, un buget mic, luînd în considerare ambiţia proiectului. Ca rezultat, Steven Soderbergh a fost nevoit să filmeze ambele părţi ale filmului în 76 de zile. Pe de altă parte, regizorul în vîrstă de 46 de ani a învinuit pirateria pentru încasările foarte mici ale filmului.