Steven Soderbergh şi-a anunţat retragerea din cinematografie

Regizorul american Steven Soderbergh, câştigător al premiului Oscar şi laureat cu Palme d\'Or, a confirmat într-un interviu recent că se va retrage din cinematografie, în 2013, după lansarea ultimelor două lungmetraje ale sale. Cele două lungmetraje sunt „Liberace”, cu Michael Douglas şi Matt Damon în rolurile principale, şi „The Man From U.N.C.L.E.”, un remake al filmului cu acelaşi titlu, în care rolul principal va fi interpretat de George Clooney. Steven Soderbergh a fost premiat cu Oscar în 2001 pentru regia filmului „Trafic”. „Atunci când ajungi într-un punct în care îţi spui: , atunci a sosit timpul să laşi pe altcineva, care este încă încântat de ideea de a fi avangardist, să caute el acele noi talente”, a declarat cineastul american. „În plus, a sosit momentul. În ultimii trei ani am refuzat toate proiectele propuse, aşa că nu-l veţi mai vedea pe Steven Soderbergh făcând un alt film”, a adăugat renumitul regizor. Totodată, acesta afirmă că perspectiva de a se repeta în filmele sale îl face să devină tot mai nervos. „Am sentimentul că am mai făcut acele lucruri. În momentul în care am început să simt că am mai filmat deja o scenă, în trecut, am început să mă gândesc serios la ideea unei schimbări”, a precizat Steven Soderbergh.

Referindu-se la ultimele sale două proiecte cinematografice, cineastul american în vârstă de 48 de ani a concluzionat: „Ele vor reprezenta o manieră minunată de a mă retrage”. Cineastul american a mai spus în acelaşi interviu că producătorii din industria cinematografică de la Hollywood se aşteaptă ca el să producă mereu acelaşi gen de filme ca în trecut, iar el nu se simte deloc confortabil în această postură şi îşi doreşte o mai mare libertate artistică.

Steven Soderbergh a devenit celebru, în 1989, după lansarea lungmetrajului „Sex, Lies and Videotapes / Sex, minciuni şi casete video”, considerat un film de referinţă în cinematografia independentă, recompensat cu Palme d\'Or la Cannes în acelaşi an. Toate filmele sale care au urmat au fost extrem de apreciate atât de criticii de specialitate, cât şi de public. Steven Soderbergh este un producător, scenarist şi regizor de film american, câştigător al premiului Oscar pentru regia filmului “Trafic” din 2000, categorie la care a fost nominalizat de alte două ori, pentru „Sex, Lies and Videotapes / Sex, minciuni şi casete video” în 1990 şi “Erin Brockovich” în 2001. Steven Soderbergh este, de asemenea, regizorul filmelor din seria Ocean\'s şi al peliculei “Che”.