Regizorul şi producătorul american pare să îşi fi pierdut influenţa la Hollywood. Steven Spielberg a renunţat la ideea de a realiza un remake după filmul clasic ”Harvey”, povestea unui bărbat excentric care are ca prieten imaginar un iepure înalt de doi metri, pentru că Tom Hanks nu a vrut să joace rolul principal. Proiectul remake-ului a fost suspendat din cauza lui Tom Hanks, căruia nu i-a surâs ideea acestui film, considerând că pelicula originală este perfectă. În ”Harvey”, lansat în 1950, actorul James Stewart a avut rolul principal, cel al lui Elwood P. Dowd, un bărbat care are un prieten invizibil pe nume Harvey, un iepure uriaş. Steven Spielberg a încercat să îl convingă şi pe Robert Downey Jr., însă fără succes. Filmul lansat în 1950 se bazează pe clasica piesă de teatru cu acelaşi nume, scrisă de Mary Chase, care relatează viaţa unui bărbat excentric care este considerat nebun deoarece susţine că are ca prieten un iepure invizibil, înalt de doi metri. Piesa ”Harvey” a fost publicată în 1944, an în care a avut şi premiera, în regia lui Antoinette Perry, pe scena Teatrului 48th Street de pe Broadway. Piesa a fost pusă în scenă de 1.775 de ori, până în 1949 şi a adus scriitoarei Mary Chase un premiu Pulitzer pentru Dramă, în 1945.