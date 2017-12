Steven Spielberg face donaţii pentru sprijinirea căsătoriilor homosexuale

Steven Spielberg şi soţia sa, Kate Capshaw, donează 100.000 de dolari pentru o campanie ce are ca scop combaterea Proposition 8, propunere consituţională privind interzicerea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, în California, informează “Variety”. Contribuţia cuplului nu este singura de acest gen pentru această campanie, săptămîna trecută, Brad Pitt a donat, de asemenea, 100.000 de dolari pentru campania “No on 8”. “Prin a scrie discriminare în Constituţia ţării noastre, Proposition 8 urmăreşte să elimine dreptul fiecărui cetăţean din statul nostru de a se căsători indiferent de orientarea sexuală. Astfel de discriminări nu îşi au locul în Constituţia statului California sau în oricare alta”, se arată într-o declaraţie a celor doi.

Producătorul de film Bruce Cohen, care lucrează pentru această campanie împotriva Proposition 8, a declarat într-un comunicat: “Este un fenomen pe care Kate şi Steven afirmă că îl susţin, arătîndu-şi acordul pentru egalitate într-un mod seminificativ”. Bruce Cohen s-a căsătorit, în iunie, cu Gabriel Catone, în cadrul unei ceremonii la Los Angeles. Pe de altă parte, campania “Yes on 8”, care susţine propunerea constituţională, a strîns 16,2 milioane de dolari, în timp ce campania “No on 8” a reuşit să adune doar 10,8 milioane de dolari. Primul spot al campaniei “No on 8” a fost lansat luni, pe posturile de televiziune.