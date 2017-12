Steven Spielberg, la primul eşec în carieră

Legendarul cineast american Steven Spielberg a înregistrat primul eşec din carieră, după ce serialul ”Terra Nova”, produs de acesta, a fost întrerupt şi scos din grila postului Fox, din cauza audienţei scăzute. Mulţi ar spune că era şi cazul, mai ales că de la începutul carierei sale, Steven Spielberg a avut un traseu impecabil. Serialul a înregistrat, în medie, 7,5 milioane de telespectatori la fiecare episod al primului sezon, cu mult sub aşteptări. Audienţa a fost considerată cu atât mai dezamăgitoare cu cât serialul a avut un buget de patru milioane de dolari pe episod, sumă considerabilă pentru o piaţă rezervată la cheltuieli în ultimii ani. Producătorii serialului, respectiv studiourile 20th Century Fox TV, ar încerca acum să vândă serialul unei alte reţele de televiziune, care să difuzeze sezonul 2 al serialului. Primul sezon a fost difuzat în 2011. Acţiunea serialului se petrece în 2149, când animalele şi plantele sunt pe cale de dispariţie iar odată cu ele, viaţa pe Pământ. Pentru a salva planeta, o familie călătoreşte în timp cu 85 de milioane de ani în urmă, încercând să schimbe cursul evenimentelor.

În vârstă de 65 de ani, Steven Spielberg este unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti ai ultimelor decenii. A regizat producţii antologice pentru istoria cinematografiei, printre care ”E. T.”, ”Jaws / Fălci”, ”Raiders of the Lost Ark”, ”Jurassic Park”, ”Schindler\'s List / Lista lui Schindler” şi ”Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan”. Steven Spielberg are în palmares trei premii Oscaruri şi alte peste 120 de premii.