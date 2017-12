Steven Spielberg, premiat pentru apărarea drepturilor omului

Cineastul american va primi premiul America\'s Democratic Legacy din partea Anti-Defamation League (ADL), cu ocazia galei anuale de caritate a acestei organizaţii, ce va avea loc pe 9 decembrie, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Premiul America\'s Democratic Legacy reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de această organizaţie care luptă împotriva defăimării. Reprezentanţii ADL l-au descris pe Steven Spielberg drept ”un adevărat campion al drepturilor omului”, meritele sale fiind evidenţiate de filmele pe care le-a produs pentru micul şi marele ecran, dar şi de diversele lui acţiuni filantropice. Abraham Foxman, directorul ADL, va fi prezent la această gală şi îi va înmâna lui Spielberg acest premiu. Printre artiştii care vor susţine recitaluri în timpul acestei gale se numără Adam Lambert, finalistul emisiunii-concurs American Idol, dar şi cântăreaţa israeliană Noa Dori.

Steven Spielberg, care a câştigat de două ori premiul Oscar pentru cea mai bună regie, în 1993, pentru ”Lista lui Schindler” şi în 1998, pentru ”Salvaţi soldatul Ryan”, lucrează în prezent la Los Angeles, la filmul ”The Adventures Of Tintin: Secret Of The Unicorn”.