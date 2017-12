Steven Tyler poartă hainele fiicei sale

Solistul trupei Aerosmith se îmbracă uneori cu hainele fiicei sale, Liv Tyler, celebrul rocker neavând nicio problemă cu accesoriile vestimentare feminine. Liv Tyler a spus că tatăl ei se simte foarte confortabil când poartă articole vestimentare pentru femei şi dă iama adeseori prin garderoba ei, căutând accesorii feminine. Liv, în vârstă de 33 de ani, nu are nicio problemă cu stilul vestimentar flamboaiant al tatălui ei în vârstă de 63 de ani şi nici cu personalitatea excentrică a acestuia. Actriţa americană consideră că tatăl ei este ”un om magic” şi reprezintă o schimbare înviorătoare, care aduce prospeţime în juriul emisiunii American Idol, alături de Jennifer Lopez şi Randy Jackson. La începutul acestei săptămâni, Steven Tyler a declarat că a pus capăt disputei sale cu Joe Perry, chitaristul din Aerosmith, iar trupa americană va putea să se reunească şi să cânte în episodul final al emisiunii-concurs American Idol. Totodată, marţi a fost lansată autobiografia semnată de Steven Tyler, intitulată ”Does the Noise in My Head Bother You?”.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări, 150 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce în 2005 s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, realizat de revista ”Rolling Stone”. Aerosmith a concertat şi în România, pe 18 iunie 2010, în Capitală.