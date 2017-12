Steven Tyler s-a internat într-o clinică de dezintoxicare

Solistul trupei de rock Aerosmith s-a internat într-o clinică de dezintoxicare din California, pentru a-şi trata dependenţa de substanţe interzise. Supranumit “Demon of Screamin”, în traducere Demonul ţipătului, Steven Tyler, în vîrstă de 60 de ani, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare în urmă cu cîteva zile. Aceasta nu este prima problemă de sănătate cu care se confruntă cîntăreţul. În septembrie 2006, solistul trupei Aerosmith a dezvăluit că în 2003 a fost diagnosticat cu hepatită C. Acesta a contractat virusul cu mulţi ani înainte, fără să manifeste niciun fel de simptom. Timp de un an a urmat un tratament constînd din pastile şi injecţii cu interferon. Virusul se transmite cel mai adesea prin ace de seringă murdare şi, de obicei, îi afectează pe dependenţii de droguri injectabile. Nu există vaccin sau tratament pentru această maladie, dar hepatita C poate fi controlată sau redusă prin medicamente puternic antivirale, precum interferonul, care întăreşte sistemul imunitar.

Steven Tyler, care face parte dintre artiştii intraţi în Rock and Roll Hall of Fame, nu a dat detalii despre cum a contractat acest virus, dar se ştie că a fost consumator de droguri de mare risc, precum heroina, o lungă perioadă de timp. Solistul trupei de rock Aerosmith a mai declarat atunci că plănuieşte să vorbească mai deschis despre bătălia dusă cu hepatita C, pentru a atrage atenţia publicului asupra acestei grave maladii. “Hepatita C este o boală pe care poţi să o ai de foarte multă vreme, dar să nu ştii de ea. Este un ucigaş tăcut”, a adăugat cîntăreţul, care face parte din cei 4,5 milioane de americani care suferă de această maladie, alături de alte celebrităţi precum Pamela Anderson, Naomi Judd şi Larry Hagman.