Stevie Wonder a primit Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Comandor

Cântăreţul american a primit Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Comandor, distincţie culturală a statului francez, el dedicând decoraţia mamei sale decedate. Stevie Wonder a fost decorat de ministrul francez al Culturii, Frederic Mitterrand. El a fost propus pentru acest titlu de fostul ministru francez al Culturii, Jack Lang, în urmă cu 30 de ani. Cântăreţul american este un cunoscut activist politic, ce luptă pentru celebrarea zilei Martin Luther King (sărbătoare instituită prin lege, în 1983, în SUA). Mai recent, el a fost implicat în campania electorală a lui Barack Obama. În timpul ceremoniei, Stevie Wonder a făcut lobby pentru reforma sănătăţii propusă de Obama.

Stevie Wonder, renumit pentru piesele de succes ”Superstition”, ”I Just Called to Say I Love You” şi ”My Cherie Amour”, a susţinut, în 2008, un turneu mondial al cărui scop principal a fost să răspândească în lume un apel la unitate pentru toate rasele şi religiile. Stevie Wonder, în vârstă de 59 de ani, a orbit la puţin timp după naştere, dar a învăţat să cânte la muzicuţă, pian şi tobe încă de la vârsta de 9 ani. De-a lungul carierei sale, Stevie Wonder a avut 32 de piese ajunse pe primul loc în clasamentul R&B din SUA, a câştigat 25 de premii Grammy şi a vândut peste 100 de milioane de discuri.

Ordinul Artelor şi Literelor este o decoraţie onorifică franceză - instituită în 1957 şi acordată de Ministerul Culturii din Franţa - ce recompensează acele personalităţi care s-au remarcat prin creaţia lor în domeniul artistic sau literar sau prin contribuţia lor la promovarea artei şi literelor în Franţa şi în lume. Decoraţia are trei grade, dintre care cel de Comandor este cel mai înalt, urmat de cele de Ofiţer şi Cavaler.