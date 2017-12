Stevie Wonder cere diminuarea drepturilor de autor impuse persoanelor cu handicap

Cântăreţul american Stevie Wonder a susţinut, luni, cauza persoanelor nevăzătoare în faţa reprezentanţilor Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), reuniţi la Geneva, solicitând ţărilor membre să diminueze drepturile de autor pentru documentele destinate oamenilor cu handicap. “Acesta este un apel la acţiune, la alcătuirea unui plan care va contribui la creşterea gradului de independenţă a persoanelor suferind de un handicap, furnizându-le acele instrumente care le ajută să înveţe şi să progreseze”, a declarat cântăreţul american, el însuşi orb.

Stevie Wonder este un susţinător important al cauzei persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de auz sau cu handicapuri fizice. Potrivit starului american, milioane de persoane suferind de un handicap dar care nu sunt afectate din punct de vedere intelectual, nu au acces la un număr mare de informaţii, din cauza aplicării rigide a legii drepturilor de autor, care restrânge difuzarea cărţilor şi a altor materiale educative. Cu această ocazie, cântăreţul a interpretat câteva dintre hiturile sale – “I Just Called to Say I Love You” şi “You Are the Sunshine of My Life” - însoţit de vocile ezitante ale diplomaţilor şi experţilor ONU reuniţi la Geneva. “Vă dau exemplul cântecelor, pentru că oamenii le cunosc în măsura în care pot să le asculte”, a declarat Stevie Wonder. “Există oameni care au, în mod evident, mai multe lucruri de oferit comparativ cu mine, dar care rămân prizonieri ca într-o veritabilă închisoare, deoarece nu există informaţii accesibile pentru ei”, a declarat starul.

Ţările membre OMPI sunt extrem de divizate în privinţa drepturilor de autor aplicate unor documente destinate persoanelor cu handicap, o lege care împiedică difuzarea mai largă a textelor scrise în braille pentru nevăzători, pe material audio pentru persoanele suferind de deficienţe de auz, sau pe suport numeric. Circa 314 milioane de persoane oarbe sau cu deficienţe de vedere ar putea avea de câştigat de pe urma unei diminuări a acestor taxe. Doar 5% din totalul documentelor scrise existente sunt disponibile într-o formă accesibilă pentru persoanele oarbe sau cu deficienţe de vedere în ţările dezvoltate, iar acest procent este de doar 1% în ţările în curs de dezvoltare.

Stevie Wonder, renumit pentru piesele de succes “Superstition”, “I Just Called to Say I Love You” şi “My Cherie Amour”, a susţinut, în 2008, un turneu mondial al cărui scop principal a fost să răspândească în lume un apel la unitate pentru toate rasele şi religiile. Stevie Wonder, în vârstă de 60 de ani, a orbit la puţin timp după naştere, dar a învăţat să cânte la muzicuţă, pian şi tobe, încă de la vârsta de 9 ani. De-a lungul carierei sale, Stevie Wonder a avut 32 de piese ajunse pe primul loc în clasamentul R&B din SUA, a câştigat 25 de premii Grammy şi a vândut peste 100 de milioane de discuri.