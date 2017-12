Stevie Wonder divorţează

Legendarul cântăreţ Stevie Wonder a decis să divorţeze de cea de-a doua sa soţie, creatoarea de modă Kai Millard Morris, cu care era căsătorit din septembrie 2001. Cântăreţul american, în vârstă de 62 de ani, a depus actele prin care cere divorţul de Kai Millard Morris, vineri, la tribunalul din Los Angeles. În documentele depuse la instanţă, Stevie Wonder citează diferenţe ireconciliabile şi precizează că era separat de soţia lui din octombrie 2009. El a cerut instanţei custodia comună a celor doi copii ai cuplului: Kailand, de 10 ani şi Mandla, de 7 ani. Artistul precizează că este de acord să plătească pensie alimentară, dar şi o sumă pentru susţinerea financiară a fostei soţii. Stevie Wonder a mai cerut ca toate veniturile câştigate după separarea de Kai Millard Morris să nu facă obiectul partajului.

Stevie Wonder şi Kai Millard Morris s-au căsătorit în septembrie 2001. Legendarul cântăreţ a mai fost căsătorit cu cântăreaţa Syreeta Wright, în perioda 1970 şi 1972. Artistul are şapte copii din două mariaje şi relaţii anterioare.