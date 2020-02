Știai că femeile din Constanța sunt cele mai cochete dintre românce?

Romancele sunt considerate de foarte multa lume ca fiind femei frumoase si extrem de atente la modul in care se imbraca, indiferent ca stau acasa sau merg la serviciu, in parc, la un eveniment sau doar la piata. Se pare ca reprezentantele sexului frumos din Constanta au ajuns in topul celor mai cochete dintre romance, pentru ca nu ies din casa fara sa isi aranjeze parul, fara sa se imbrace in ton cu moda sau fara sa aiba manichiura facuta.

De ce pun mare accent pe aceste lucruri? Constantencele marturisesc ca se simt mult mai bine cand se privesc in oglinda si observa ca arata fabulos. De asemenea, se mira ca multe femei ce locuiesc in alte tari civilizate ale Europei pun prea putin pret pe feminitate si eleganta. Frumusetea naturala a doamnelor si domnisoarelor din acest judet este remarcabila, dar este completata cu succes cu ajutorul diferitelor accesorii.

Iata cateva trucuri pe care le utilizeaza constantencele pentru fi mereu cochete:

Igiena este extrem de importanta atunci cand vrei sa arati intr-un mare fel. Nu poti sa iti aranjezi parul, sa te imbraci cu haine de firma si sa te parfumezi daca nu ai facut un dus inainte de toate, nu ti-ai periat dintii, nu ai trecut pieptenele prin par si nu ti-ai taiat unghiile. O femeie cocheta trebuie neaparat sa miroasa bine, sa iti faca placere sa stai in preajma ei;

Incaltamintea trebuie sa fie curata, ingrijita, fara sa fie rupta, intotdeauna sa completeze perfect tinuta vestimentara pe care ai ales-o sa o imbraci intr-o zi. In acest sens, iarna ai nevoie de cizme de calitate, cu toc feminin, iar vara - de sandale fabuloase, care sa le determine pe celelalte femei de pe strada sa intoarca privirile de invidie;

Nu e nevoie sa ai haine de firma, desi nu ar strica acest lucru. Ideal pentru a arata bine in orice moment este sa te imbraci in trend si sa iti scoti in evidenta atuurile personale: talia feminina, gatul lung, sanii frumosi, picioarele pana-n gat, bratele delicate, degetele lungi etc. O imbracaminte potrivita este cea care iti arata personalitatea si te avantajeaza;

Obligatorii sunt si accesoriile pe care alegi sa le porti si care trebuie sa completeze perfect outfitul. Nu renunta la cercei, la inele sau la pandantive doar pentru ca iti e lene sa le pui, ci incearca, pe cat posibil, sa faci combinatii interesante si sa folosesti diferite pietre colorate pentru a-ti pune in evidenta culoarea ochilor sau nuanta tenului;

Coafura nu poate fi mereu perfecta, ca si cand tocmai ai iesit din mainile coafezei. E destul de greu sa obtii acest efect zi de zi, doar daca nu esti tu de meserie. Totusi, ai putea sa iti periezi parul si sa folosesti cateva agrafe pentru a-ti face niste bucle feminine sau o esarfa pentru a-l prinde intr-o coada de cal. Cea mai eleganta solutie, foarte simplu de realizat, la care recurg constantencele cand sunt grabite, este cocul de balerina.

In concluzie, nicio femeie nu ar trebui sa uite sa se imbrace frumos, feminin, elegant, indiferent ca este grabita si timpul nu-i permite sa-si coafeze parul sau sa isi faca manichiura cu oja. Igiena perfecta, combinarea cu stil a pieselor vestimentare si a accesoriilor, atitudinea indrazneata sunt doar cateva detalii de care trebuie sa tina cont.

(P)