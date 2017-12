Ştiaţi că…

Se estimează că în prezent circa 300 milioane persoane sunt diagnosticate cu astm bronşic? Se estimează că alte 100 milioane de persoane vor fi diagnosticate cu astm bronşic în 2025? În Europa de vest, o persoanã moare din cauza astmului în fiecare orã? Cea mai ridicatã ratã de mortalitate din cauza astmului se înregistreazã în Marea Britanie? Prevalenţa în România (estimatã) este între 4 şi 6%? În România, dintr-o clasã cu 30 copii, 2-3 au astm? O persoană are 6% şanse să facă astm dacă nici unul din părinţi nu are boala, 30% dacă unul din părinţi are astm şi 70% dacă ambii părinţi au astm? Cele mai frecvente trei cuvinte folosite de pacienţi pentru a descrie criza astmaticã sunt: lipsa de aer, sufocare şi frica?