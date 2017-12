Știați că...

Banalul bicarbonat de sodiu, pe care oricine îl are în bucătărie, are întrebuințări nebănuite? Spre exemplu, el ajută la îndepărtarea durerii în cazulînțepăturilor de insecte, iar adăugat în apa de baie a bebelușilor ameliorează iritațiile cauzate de scutece. Dacă tamponezi zona axilelor cu o soluţie alcătuită dintr-o linguriţă de bicarbonat de sodiu şi un pahar cu apă, această formulă poate înlocui cu succes deodorantele obişnuite și poți scăpa de mirosul urât de transpiraţie, fără riscuri pentru sănătate. Totodată, mirosul de ţigări este înlăturat dacă în scrumieră se pun câteva linguriţe de bicarbonat de sodiu cu apă. O linguriţă cu bicarbonat în apa florilor din vază ajută la menținerea prospețimii plantelor pentru un timp îndelungat, iar un recipient mic cu bicarbonat pus în frigider ajută la absorbţia mirosurilor neplăcute de mâncare. De asemenea,bicarbonatul de sodiu presărat peste pământul unde cresc roşiile va da o dulceaţă nemaipomenită acestora, iardacă arunci un praf de bicarbonat peste nisipul din litiera pisicii, mirosul specific va dispărea. Și mirosurile deranjante ale încălţămintei dispar dacă presari puţin bicarbonat seara şi laşi până dimineaţa. Totodată, bicarbonatul în apă fiartă are efect dezinfectant şi poate fi folosit pentru a steriliza biberoanele bebeluşului.