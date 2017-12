Ştiaţi că…

Argila Ghassoul, cunoscută şi sub denumirea de Rhassoul sau Moroccan Lava Clay, conţine un ingredient natural ce s-a folosit pentru curăţarea pielii şi părului de către majoritatea populaţiilor din Africa de Nord şi chiar şi din Orientul Mijlociu, încă din secolul al XIII-lea. Ghassoul s-a folosit iniţial în ritualurile de îngrijire şi purificare din Hamam (băi turceşti), de unde a cucerit apoi spa-urile şi saloanele de înfrumuseţare din lumea întreagă! Motivul acestui succes este dat de faptul că Ghassoul are capacitatea de a absorbi grăsimea şi impurităţile de pe piele sau păr şi conţine un procent mai mare de siliciu, magneziu, potasiu şi calciu decât alte argile. Are o puternică încărcătură ionică negativă şi acţionează astfel ca un agent detoxifiant - toxinele şi impurităţile care se acumulează sub sau la suprafaţa pielii sunt absorbite în compoziţia argilei.