Ştii când şi de ce să foloseşti 112?

Reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), alături de poliţiştii şi jandarmii constănţeni, au derulat ieri, în staţiunea Mamaia, o amplă acţiune de informare şi conştientizare a turiştilor şi a constănţenilor cu privire la folosirea corectă a numărului unic de urgenţă 112, dar şi despre prevenirea dispariţiei copiilor. Reprezentanţii STS spun că este vital ca oamenii să înţeleagă utilitatea liniei 112 şi situaţiile în care aceasta poate fi apelată. „Cetăţenii trebuie să ştie când se sună, de ce se sună, când nu se sună şi de ce nu se sună la 112. Noi desfăşurăm o campanie de educare şi informare în rândul turiştilor şi în taberele de copii de pe litoral - Năvodari, Eforie Nord, Eforie Sud, 2 Mai şi Mamaia. Acum împărţim pliante şi le explicăm turiştilor cum şi când să folosească numărul de urgenţă 112. Chiar dacă numărul apelurilor false este încă de 70%, la acest capitol se constată o continuă scădere. În anul 2005, spre exemplu, când a fost dat în funcţiune Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, numărul total al apelurilor false era de peste 95%”, a declarat purtătorul de cuvânt al STS, col. Adrian Fulea. În acest sens, pe plajele din Mamaia, dar şi pe faleză au fost împărţite pliante referitoare la numărul unic 112 şi la rolul acestei linii.

„VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ” În paralel, poliţiştii şi jandarmii constănţeni au continuat campania „Vacanţă în Siguranţă”. Oamenii legii au discutat cu părinţii despre măsurile de siguranţă pe care trebuie să le ia pentru ca cei mici să nu se rătăcească pe plajă sau în alte zone aglomerate. De asemenea, poliţiştii au distribuit peste 500 de brăţări pe care părinţii au posibilitatea de a scrie numele copiilor şi un număr de telefon la care să fie contactaţi în cazul în care aceştia s-au rătăcit. „După statisticile efectuate de Ministerul Afacerilor Interne, cu precădere cele întocmite de IPJ Constanţa, am constatat că efectul campaniei de prevenire şi de informare a turiştilor sub titlul „Vacanţă în Siguranţă” este unul pozitiv. Anul trecut am avut peste 140 de apeluri la 112 ce vizau pierderi ale copiilor, care au fost găsiţi prin prisma acestei campanii. De asemenea, anul acesta, de la începutul sezonului estival până în prezent, datorită acestei campanii au fost găsiţi peste 40 de copii având brăţările inscripţionate cu numărul de telefon al părinţilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa insp. pp. Carmen Şerbănescu.